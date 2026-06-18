Лучше обойти стороной: огромную ядовитую змею заметили в одном из городов (фото)

Жителей Кривого Рога призвали к бдительности из-за неожиданной встречи с опасной рептилией

На территории Новокриворожского горно-обогатительного комбината (НКГОК) в Кривом Роге была замечена ядовитая степная гадюка, которая официально занесена в Красную книгу Украины. Местных жителей просят быть крайне осторожными, поскольку из-за потепления эти пресмыкающиеся активизировались на каменистых участках и отвалах.

Информация о появлении редкой змеи появилась в Threads. По словам автора, к этой "милахе" лучше не подходить.

Насколько ядовита степная гадюка?

Ее яд считается менее токсичным, чем у обычной лесной гадюки, и для взрослого человека ее укус, как правило, не является смертельным. Однако он вызывает крайне неприятные последствия: сильную боль, быстро нарастающий отек конечности, тошноту, слабость и скачки давления. Особую опасность укус представляет для аллергиков, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Как отличить степную гадюку от ужа:

Знаменитые "ушки": У обыкновенного ужа по бокам головы всегда есть яркие желтые, оранжевые или белые пятна. У гадюки голова однотонная, никаких цветных отметин на ней нет.

У обыкновенного ужа по бокам головы всегда есть яркие желтые, оранжевые или белые пятна. У гадюки голова однотонная, никаких цветных отметин на ней нет. Форма зрачка: У ужей зрачки круглые, как у человека. У гадюки зрачок вертикальный и узкий, напоминающий кошачий глаз.

У ужей зрачки круглые, как у человека. У гадюки зрачок вертикальный и узкий, напоминающий кошачий глаз. Рисунок на спине: Ужа можно узнать по темным пятнам, расположенным в шахматном порядке. У степной гадюки вдоль всего позвоночника тянется четкая, непрерывная зигзагообразная полоса.

Ужа можно узнать по темным пятнам, расположенным в шахматном порядке. У степной гадюки вдоль всего позвоночника тянется четкая, непрерывная зигзагообразная полоса. Форма тела: Уж стройный, длинный (до метра и больше), с плавно сужающимся хвостом. Гадюка гораздо короче (редко крупнее 55–60 см), выглядит плотной, а ее хвост короткий и резко сужается на конце.

Важно: Степная гадюка никогда не нападает первой, если на нее не наступить или не спровоцировать. При встрече с ней просто дайте змее возможность уползти.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, что огромную ядовитую змею заметили в одном из городов Украины.