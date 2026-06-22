Ремень из кожи крокодила. Как одевается "самый богатый пенсионер Украины" Кивалов (фото)

Стоимость элемента гардероба впечатляет

Бывший народный депутат и член "Партии регионов" Сергей Кивалов, которого называли "самым богатым пенсионером" Украины, в очередной раз привлек внимание своим дорогим элементом гардероба. На публике политик появился в ремне из натуральной крокодиловой кожи.

Заметили изысканный аксессуар у Кивалова на торжественном награждении преподавателей, студентов и представителей профессионального сообщества в Национальном университете "Одесская юридическая академия" НУ "ОЮА", посвященному ко Дню журналиста.

Экс-нардеп поздравлял преподавателей и студентов в ремне, цена которого составляет почти 32 тысячи гривен. Как выяснил "Телеграф", речь идет о ремне с тиснением из крокодиловой кожи серого цвета от бренда Cesare di Napoli.

Кивалов в ремне из крокодиловой кожи

На фото видно, что аксессуар имеет стандартную пряжку с элементом кожи и пояса. В середине есть брендовая гравировка и тиснение.

Сейчас такой ремень стоит 31 900 грн, действует скидка в -10%, без акции цена составляет 35 400 грн. При этом пенсия Кивалова в месяц составляет более 245 тысяч гривен. После суда в 2020 году выплата выросла в 17,5 раза.

Цена на ремень из крокодиловой кожи Cesare di Napoli

Ремень из крокодиловой кожи Cesare di Napoli

Ремень из крокодиловой кожи Cesare di Napoli

Напомним, что в конце мая экс-нардеп привлек внимание тем, что одел премиальную мужскую рубашку поло от известного французского дома высокой моды Balmain. Ее полная стоимость на торговых площадках составляет 870 фунтов стерлингов (более 50 тысяч гривен).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше подожгли ресторан скандального украинского блогера.