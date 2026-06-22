Ремінь зі шкіри крокодила. Як одягається "найбагатший пенсіонер України" Ківалов (фото)

Вартість елементу гардероба вражає

Колишній народний депутат та член "Партії регіонів" Сергій Ківалов, якого називали "найбагатшим пенсіонером" України, вчергове привернув увагу своїм дорогим елементом гардероба. На публіці політик з’явився у ремені з натуральної крокодилової шкіри.

Помітили вишуканий аксесуар в Ківалова на урочистому нагородженні викладачів, студентів та представників професійної спільноти у Національному університеті "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА", яке було присвячене Дню журналіста.

Екснардеп вітав викладачів та студентів у ремені, ціна якого сягає майже 32 тисяч грн. Як з'ясував "Телеграф", йдеться про ремінь з тисненням з крокодилової шкіри сірого кольору від бренду Cesare di Napoli.

Ківалов у ремені з крокодилової шкіри

На фото видно, що аксесуар має стандартну пряжку з елементом шкіри та відповідного поясу. В середині є брендове гравіювання та тиснення.

Наразі такий ремінь коштує 31 900 грн, діє знижка в -10%, без акції ціна складає 35 400 грн. При цьому пенсія Ківалова на місяць становить понад 245 тисяч гривень. Після суду у 2020 році виплата зросла у 17,5 разів.

Ціна на ремінь з крокодилової шкіри Cesare di Napoli

Ремінь з крокодилової шкіри Cesare di Napoli

Ремінь з крокодилової шкіри Cesare di Napoli

Нагадаємо, що наприкінці травня екснардеп привернув увагу тим, що одягнув преміальну чоловічу сорочку поло від відомого французького будинку високої моди Balmain. Її повна вартість на торгових майданчиках становить 870 фунтів стерлінгів (понад 50 тисяч гривень).

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