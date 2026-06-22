"Хотели оставить столицу во тьме и холоде", — военный рассказал, кто из депутатов Киевсовета чуть не провалил подготовку к зиме

На минувшем заседании Киевсовета половина депутатов фракций "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Єдність", а также "Голос" не голосовали за вопросы энергостойкости. Киевляне должны знать, кто именно из их избранников едва не провалил подготовку столицы к зиме. Об этом заявил военный эксперт Кирилл Сазонов и опубликовал фамилии этих депутатов.

"На недавней сессии Киевсовет рассматривал вопросы, которые напрямую касаются подготовки столицы к зиме и энергостойкости города. Решения, к счастью, приняли. Но голосование показало другое: из 120 депутатов Киевсовета 53 депутата тем или иным образом не присоединились к голосованиям за эти решения. По сути, такое поведение могло оставить город без времени, без ресурса и без критически важной подготовки к зиме. Киевляне должны знать фамилии тех, кто в самый важный момент решил не брать на себя ответственность", — написал Кирилл Сазонов.

Он отметил, что Киев сегодня – одна из главных целей россии. В этой ситуации городская власть вынуждена искать ресурсы повсюду, где это возможно.

"В повестке сессии стояли, в частности, два решения о привлечении кредитных средств: 2,5 млрд грн от "Ощадбанка" и 50 млн евро от ЕБРР. Еще один вопрос рассматривали в закрытом режиме. Но все три были об одном: будет ли у Киева ресурс, чтобы пройти следующую зиму", — пояснил Сазонов.

Он опубликовал списки депутатов Киевсовета, которые по разным причинам не участвовали в голосовании.

"Европейская Солидарность". Из 30 депутатов не голосовали или не участвовали 15: Артеменко С. В., Баленко И. Н., Бойченко П. И., Габибуллаева Д. Т., Задерейко А. И., Ковалевская Л. А., Левченко О. А., Любченко Д. О., Окопный А. Ю., Погребиский А.И., Порошенко М. А., Сторожук В. П., Тимченко А. С., Хацевич И. М., Чайка О. Ю.

"Єдність". Из 14 депутатов не голосовали, не участвовали или даже голосовали против 8: Берикашвили Н. В., Бровченко К. М., Веремеенко О. Л., Крымчак С. А., Павлик В. А., Самолудченко О. А., Товмасян В. Р., Ярошенко Р. В.

"Батьківщина". Из 12 депутатов не голосовали или не участвовали 6: Галайчук И. В., Глимбовская К. А., Марченко Е. Л., Свириденко А. В., Слончак В. В., Тимощук Б. А.

"Слуга народа". Из 11 депутатов не голосовали или не участвовали 6: Бурдукова В. В., Говорова Е. И., Зантарая Г. М., Конопелько Н. В., Кузьменко Е. А., Федоренко Ю. С.

"Голос". Из 8 депутатов не голосовали или не участвовали все. Васильчук В.В., Козак Т.М., Линчевский А.В., Михайлова А.А., Нефедов М.Е., Попатенко В.С., Ярош З.В.

"УДАР". Из 29 депутатов не участвовали 2: Гончаров В.В., Опадчий И.М.

"Платформа за жизнь и мир". Из 5 депутатов не участвовал один: Плужник А. А.

Внефракционные. Из 11 депутатов не голосовали или не участвовали 6: Богатов К.В., Кириленко И.И., Наконечный М.В., Симунина Ю.Н., Уласик Ю.А., Яловой В.Б.

"Считаю, у киевлян есть полное право спросить у своих избранников, почему те решили оставить столицу один на один с темнотой и холодом", — подчеркнул военный.

Как сообщалось, на заседание Киевсовета в четверг выносились решения о кредите государственного "Ощадбанка Украины" в размере 2,5 млрд грн и кредите от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере EUR50 млн для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Эти средства планируется направить на обеспечение мероприятий Плана стойкости столицы.