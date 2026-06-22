"Хотіли залишити столицю у темряві та холоді", — військовий розповів, хто з депутатів Київради ледь не провалив підготовку до зими

На минулому засіданні Київради половина депутатів фракцій "Слуга народу", "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Єдність", а також "Голос" не голосували за питання енергостійкості. Кияни мають знати, хто саме з їхніх обранців ледь не провалив підготовку столиці до зими. Про це заявив військовий експерт Кирило Сазонов і опублікував прізвища цих депутатів.

"На нещодавній сесії Київрада розглядала питання, які напряму стосуються підготовки столиці до зими та енергостійкості міста. Рішення, на щастя, ухвалили. Але голосування показало інше: із 120 депутатів Київради 53 депутати в той чи інший спосіб не долучилися до голосувань за ці рішення. По суті, така поведінка могла залишити місто без часу, без ресурсу і без критично важливої підготовки до зими. Кияни мають знати прізвища тих, хто в найважливіший момент вирішив не брати на себе відповідальність", — написав Кирило Сазонов.

Він наголосив, що Київ сьогодні є однією з головних цілей Росії. У цій ситуації міська влада змушена шукати ресурси всюди, де це можливо.

"В порядку дня сесії стояли, зокрема, два рішення про залучення кредитних коштів: 2,5 млрд грн від Ощадбанку та 50 млн євро від ЄБРР. Ще одне питання розглядали в закритому режимі. Та усі три були про одне: чи матиме Київ ресурси, щоб пройти наступну зиму", — пояснив Сазонов.

Він опублікував списки депутатів Київради, які з різних причин не брали участь у голосуванні.

"Європейська Солідарність". З 30 депутатів не голосували або не брали участі 15: Артеменко С. В., Баленко І. М., Бойченко П. І., Габібуллаєва Д. Т., Задерейко А. І., Ковалевська Л. О., Левченко О. А., Любченко Д. О., Окопний О. Ю., Погребиський О. І., Порошенко М. А., Сторожук В. П., Тимченко О. С., Хацевич І. М., Чайка О. Ю.

"Єдність". З 14 депутатів не голосували, не брали участі або навіть голосували проти 8: Берікашвілі Н. В., Бровченко К. М., Веремеєнко О. Л., Кримчак С. О., Павлик В. А., Самолудченко О. А., Товмасян В. Р., Ярошенко Р. В.

"Батьківщина". З 12 депутатів не голосували або не брали участі 6: Галайчук І. В., Глімбовська К. О., Марченко О. Л., Свириденко Г. В., Слончак В. В., Тимощук Б. А.

"Слуга народу". З 11 депутатів не голосували або не брали участі 6: Бурдукова В. В., Говорова О. І., Зантарая Г. М., Конопелько М. В., Кузьменко Є. А., Федоренко Ю. С.

"Голос". З 8 депутатів не голосували або не брали участі всі. Васильчук В. В., Козак Т. М., Лінчевський О. В., Михайлова А. А., Нефьодов М. Є., Попатенко В. С., Ярош З. В.

"УДАР". З 29 депутатів не брали участі 2: Гончаров В. В., Опадчий І. М.

"Платформа за життя та мир". З 5 депутатів не брав участі один: Плужник О. А.

Позафракційні. З 11 депутатів не голосували або не брали участі 6: Богатов К. В., Кириленко І. І., Наконечний М. В., Симуніна Ю. М., Уласик Ю. О., Яловий В. Б.

"Вважаю, у киян є повне право запитати у своїх обранців, чому ті вирішили залишити столицю сам на сам із темрявою та холодом", — наголосив військовий.

Як повідомлялося, на засідання Київради у четвер виносилися рішення про кредит державного Ощадбанку України в розмірі 2,5 млрд грн та кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі EUR50 млн для комунального підприємства "Київтеплоенерго". Ці кошти планується спрямувати на забезпечення заходів Плану стійкості столиці.