Смилянского могут уволить с "Укрпочты". Как он отреагировал и в какие скандалы уже попадал

Он возглавляет компанию с апреля 2016 года

Национальный банк Украины признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, который неоднократно попадал в громкие скандалы профессионально непригодным. НБУ требует его отстранения от руководства в течение пяти дней.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка. Отмечается, что причиной этого решения стали систематические нарушения "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов.

Они привели к проверке работы Смилянского, которая обнаружила, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.

"За этот период регулятор несколько раз применял к АО "УКРПОЧТА" меры влияния (письменные выговоры и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля", — говорится в заявлении НБУ.

Кроме того, весной 2026 года НБУ оштрафовал почтового оператора на 255 тыс. грн за отказ принимать наличные. Тогда Смилянский назвал действия Нацбанка "давлением на компанию и очередной попыткой заблокировать создание Укрпочта Банка".

Как отреагировал Смилянский

Глава "Укрпочты" уже отреагировал на заявление НБУ, подчеркнув, что основная причина в требовании уволить его заключается в "Укрпочта банке". Якобы Нацбанк вставляет палки в колеса нового проекта Смилянского.

"Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов: ты должен любить и подносить к небесам главу НБУ А.Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе", — написал он.

Он добавил, что вопросом будут заниматься наблюдательный совет и юристы, которые будут изучать документы. Смилянский уже назвал заявление НБУ сведением счетов.

"Работаем дальше по принципу, который я озвучил с первого дня: не могут муд*ки всегда побеждать. Или, как говорил Нельсон Мандела: "Я никогда не проигрывал. Я или побеждал, или учился". Вот и посмотрим, что будет здесь", — резюмировал директор.

Скандалы со Смилянским

Впрочем, за 2026 год гендиректор "Укрпочты" попадал в несколько громких скандалов из-за своих высказываний. "Телеграф" собрал самые известные из них.

Высказывания о доходах и "козлах"

В июне 2026 года Смилянский назвал "козлами" украинцев, критикующих его зарплату более 800 тысяч в месяц (до уплаты налогов). Гендиректор подчеркнул, что он своими доходами приносит много пользы для ВСУ, ведь платит немалые налоги.

"Вот козлы, которые кричат ​​о моей зарплате, так они налогов платят меньше. Из них пользы Вооруженным силам меньше в десятки раз, чем с меня. Я говорю давайте сразу по налогам. Что вы любите страну бесплатно? Давайте любить Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы о любви и поговорим", — сказал Смилянский.

Оскорбления в соцсетях

В феврале 2026 года Смилянский попал в скандал, назвав пользовательницу сети Threads "проституткой" из-за ее критики ребрендинга "Укрпочты".

"Ну если мы воруем, то Вы шлюха. У меня столько же доказательств, сколько у Вас, а оскорблять всегда прикольнее, чем что-то хорошее говорить. Так что мы воры, вы шлюха. 1:1", — написал руководитель компании.

Смилянский назвал украинку шлюхой

Также в феврале 2026 года Смилянский заявил, что люди, работающие за минимальную заработную плату, якобы "болльные на голову". Это вызвало волну возмущения в обществе, ведь большинство вакансий в "Укрпочте" предлагают минималку или несколько выше.

"Отвечаю — на**й не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то, простите, вы больны головой, когда в Украине миллионы вакансий", — написал он.

Смелянский назвал украинцев больными головой

Сексистская реклама с брендом одежды

Здесь уже "Укрпочта" влипла в скандал, ведь ко Дню влюбленных вместе с брендом Rikky Hype выпустила рекламу. В ней использовались образы подростков-школьников в коротких юбках. Проект должен был напомнить о приятном "трепе внутри" от первых симпатий, но в сети увидели жесткую сексуализацию школьниц.

Укрпочта и Rikky Hype

Скандал с Гончаренко

В феврале 2026 года Смилянский сцепился с нардепом Алексеем Гончаренко на фоне вопросов депутата о зарплате директора. Ведь до этого гендиректор жаловался, что ему не хватает денег и он с зарплатой более 700 тысяч не может купить себе квартиру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена главы "Укрпочты" Смилянского и где живет.