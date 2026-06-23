Смілянського можуть звільнити з "Укрпошти". Як він відреагував та у які скандали вже потрапляв

Він очолює компанію з квітня 2016 року

Національний банк України визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який неодноразово потрапляв у гучні скандали, професійно непридатним. НБУ Вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку. Зазначається, що причиною цього рішення стали систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років.

Вони призвели до перевірки роботи Смілянського, яка виявила, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.

"За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ "УКРПОШТА" заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю", — йдеться у заяві НБУ.

Окрім того, навесні 2026 року НБУ оштрафував поштового оператора на 255 тис. грн за відмову приймати готівку. Тоді Смілянський назвав дії Нацбанку "тиском на компанію та черговою спробою заблокувати створення Укрпошта Банку".

Як відреагував Смілянський

Голова "Укрпошти" вже відреагував на заяву НБУ наголосивши, що основна причина у вимозі звільнити його полягає в "Укрпошта банку". Нібито Нацбанк вставляє палки у колеса нового проєкту Смілянського.

"Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023–2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного, інакше не можеш бути банкіром чи працювати у фінансовому секторі", — написав він.

Він додав, що наразі питанням будуть займатись наглядова рада та юристи, які вивчатимуть документи. Смілянський вже назвав заяву НБУ зведенням рахунків.

"Працюємо далі за принципом, який я озвучив із першого дня: не можуть му**ки завжди перемагати. Або, як казав Нельсон Мандела: "Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився". Ось і подивимося, що буде тут", — резюмував директор.

Скандали зі Смілянським

Втім, за 2026 гендиректор "Укрпошти" потрапляв у кілька гучних скандалів через свої висловлювання. "Телеграф" зібрав найвідоміші з них.

Висловлювання про доходи та "козлів"

У червні 2026 року Смілянський назвав "козлами" українців, які критикують його зарплату в понад 800 тисяч на місяць (до сплати податків). Гендиректор наголосив, що він своїми доходами приносить багато користі для ЗСУ, адже сплачує чималі податки.

"Оті козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів, ніж з мене. Я говорю давайте одразу по податках. Що ви любите країну безкоштовно? Давайте любити Україну за гроші. І давайте подивимось, хто скільки податків заплатив. От тоді ми про любов і поговоримо", — сказав Смілянський.

Образи у соцмережах

У лютому 2026 року Смілянський втрапив у скандал, назвавши користувачку мережі Threads "повією" через її критику ребрендингу "Укрпошти".

"Ну якщо ми крадемо, то Ви повія. В мене стільки ж доказів, скільки у Вас, а ображати завжди прикольніше, ніж щось гарне казати. Тож ми крадії, ви повія. 1:1", – написав керівник компанії.

Смілянський назвав українку повією

Також у лютому 2026 року Смілянський заявив, що люди, які працюють за мінімальну заробітну плату, нібито є "хворими на голову". Це викликало хвилю обурення в суспільстві, адже більшість вакансій в "Укрпошті" пропонують мінімалку або трохи вище.

"Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то, вибачте, ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій", — написав він.

Смілянський назвав українців хворими на голову

Сексистська реклама з брендом одягу

Тут вже "Укрпошта" влипла у скандал, адже до Дня закоханих разом із брендом Rikky Hype випустила рекламу. У ній використались образи підлітків-школярів у коротких спідницях. Проєкт мав нагадати про приємне "тремтіння всередині" від перших симпатій, але в мережі побачили жорстку сексуалізацію школярок.

Укрпошта та Rikky Hype

Скандал з Гончаренком

У лютому 2026 Смілянський зчепися з нардепом Олексієм Гончаренком на тлі запитань депутата про зарплату директора. Адже до цього гендиректор скаржився, що йому не вистачає грошей і він з зарплатою в понад 700 тисяч не може купити собі квартиру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина голови "Укрпошти" Смілянського та де живе.