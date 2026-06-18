Болгария хочет выгнать посла Украины. Почему разгорелся политический скандал

Партия "Возрождение" планирует подать запрос в Совет Министров

В Болгарии разгорелся крупный политический скандал с участием украинского посла Олеси Илащук. Пророссийская партия "Возрождение" требует отзыва дипломата и оглашения ее персоной нон грата.

Об этом сообщают болгарские СМИ. Отмечается, что одной из причин такого требования стало дело Олега Невзорова.

Как заявил болгарский депутат "Возрождения" Коста Стоянов, Илащук якобы помогла Невзорову покинуть территорию страны и избежать наказания. Мужчина фигурирует по делу незаконного строительства вблизи Варны (проект "Баба Алино"). В партии считают, что Невзоров "чрезвычайно опасен для национальной безопасности".

Кроме этого, "Возрождение" обвиняет Илащук в якобы систематическом вмешательстве во внутренние дела Болгарии. В частности, утверждается, что она встречалась с исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Гюровым, чтобы просить об освобождении "украинских террористов" (вероятнее, речь идет о двух гражданах Украины, задержанных в Болгарии по запросу другого государства относительно подозрений в диверсиях).

Коста Стоянов

Депутат Стоянов настаивает на том, что Илащук нужно отзывать, а также не понимает, почему после фигурирования ее имени в таких скандалах до сих пор власти страны не приняли меры.

Известно, что 18 июня партия должна отправить письмо в Совет Министров с вопросом по всем этим случаям. Стоянов требует доказательств, что болгарские институты действительно работают в интересах болгарских граждан.

Для справки

Олеся Илащук – посол Украины в Республике Болгария. Ее назначили в декабре 2022 года. Однако тогда многие не понимали этого решения, ведь у нее отсутствует классический дипломатический опыт, а предыдущая деятельность была в сфере психологии и ювелирного бизнеса.

Олеся Илащук

Дело Олега Невзорова в Болгарии — это громкий коррупционно-строительный скандал вокруг масштабного проекта "Баба Алино" вблизи Варны. Его обвиняют в самовольном захвате земель, строительстве без разрешительных документов и попытках легализации недвижимости. В ходе этого дела полиция задержала 29 граждан Украины и Молдовы.

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