Россия готовит биологическую катастрофу? Грозит ли Украине эпидемия сибирской язвы

Споры сибирки имеет поразительную живучесть

Разведка Украины предупреждает о биологическом терроризме со стороны России, которая создает условия для распространения сибирской язвы в Херсонской области. Угроза реальна и её последствия могут быть масштабными, но украинские специалисты уже работают на опережение.

Об этом "Телеграф" узнал в разговоре с экспертами.

Акт биотерроризма: чем занимается Россия на оккупированных территориях

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) получило информацию о том, что россияне "намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы". Выяснилось, что на скотомогильники в оккупированном регионе свозят туши животных, зараженных опасной болезнью.

В общей сложности таких объектов здесь насчитывается до полусотни, из них наибольшую угрозу составляют около десяти, в том числе скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт.

Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт

Рецепт катастрофы от россиян

От зараженных животных избавляются без соблюдения санитарных норм;

Туши скота не сжигают, а просто закапывают;

Многие скотомогильники пребывают в неудовлетворительном состоянии и к тому же расположены вблизи жилых зон (в некоторых случаях расстояния от объектов до жилой застройки составляет менее километра);

Захоронения инфицированного скота не имеют ни глухих изгородей, ни других защитных сооружений;

Почвы на могилах со временем оседают, однако необходимого для обеспечения биологической безопасности обслуживания скотомогильников российская оккупационная администрация не осуществляет;

Часть объектов расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что дополнительно увеличивает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который может сохранять жизнеспособность в почве от нескольких десятков до сотни лет.

Разведчики считают, что действия россиян несут прямую угрозу гражданскому населению и аграрному сектору на временно оккупированных территориях Херсонской области.

"Намеренное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы — еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", — отмечает ГУР.

Представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в комментарии Фокусу объяснил, что разведка не исключает, что Россия может воспользоваться ситуацией для проведения провокации и последующих информационных манипуляций с традиционными обвинениями Украины в якобы создании или применении "биологического оружия". Однако на вопрос о том, есть ли уже признаки подготовки Россией информационной кампании с целью обвинения Украины, он ответил, что пока не может раскрывать эту информацию.

Особо опасная: что известно о сибирской язве

Сибирская язва или сибирка – острое зоонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis. Протекает у людей чаще всего с поражением кожи и образованием особого карбункула, отека и регионарного лимфаденита на фоне лихорадки и интоксикации, реже с поражением легочной, кишечной систем и распространением процесса.

Это в первую очередь болезнь травоядных животных, например, амфибии и рептилии природно устойчивы к ней. От древнейших исторических записей до разработки эффективной ветеринарной вакцины в середине нынешнего века и последующего появления антибиотиков эта болезнь являлась одной из главных причин неконтролируемой смертности крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней во всем мире.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Фото - Википедия

Как происходит заражение

Заразится сибирской язвой, как объясняет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, человек может при попадании спор возбудителя в организм, где они могут активироваться и стать бактериями сибирской язвы. После этого бактерии размножаются и вырабатывают токсины, вызывая тяжелые болезни.

Споры могут попасть в организм такими путями:

вдох зараженного воздуха;

употребление зараженной еды или воды;

через порез.

Особенности заразы и чего она боится

Эколог Павел Олейник в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, что бактерия Bacillus anthracis (возбудитель болезни) очень чувствительна к ультрафиолету, кипячению, высушиванию и дезинфектантам (хлор, спирты, фенол…) а также быстро обезвреживается даже желудочным соком и не так опасна как ее споры.

Павел Олейник. Фото - Телеграф

А вот споры этого возбудителя, отмечает Олейник, обладают феноменальной живучестью. В почве они сохраняются до 50–70 лет, неделями выдерживают палящее солнце и ультрафиолет, устойчивы к спиртам и нагреванию до 140 °C. Уничтожить их могут только концентрированный хлор или перекись водорода за несколько часов. Попадая в организм, споры беспрепятственно проходят через желудок, активизируются в кишечнике и проникают в кровоток, вызывая тяжелейшую форму болезни.

"Поэтому угроза, конечно, есть, ведь эта бактерия — одна из самых патогенных. Но наибольшую опасность она представляет именно там, где непосредственно зафиксированы споры сибирской язвы. Однако со временем инфекция может распространиться, когда споры попадут в открытое пространство, пыль и местные водоемы", — объясняет эколог.

Сибирская язва. Инфографика - Телеграф

Не оружие, но катастрофа: насколько реальна угроза и как защитить людей

Павел Олейник объясняет, что создать управляемое биологическое оружие по крайней мере на данном этапе развития технологий невозможно.

"Нет возможностей создать устойчивую концентрацию возбудителя в воздухе, к тому же, например, изменение ветра может развернуть все это против агрессора. А как элемент биологического терроризма для дискредитации вполне возможно", — считает эколог.

В случае с оккупированными территориями ситуация ухудшается еще и целым рядом причин:местное население, которое вынуждено выживать без централизованного водоснабжения и качественной медицины, имеет прямой риск заражения через воду, работу на земле или контакт с больным скотом. Отсутствие доступа к украинской системе здравоохранения и дефицит специфических антибиотиков на оккупированных территориях увеличивает риск смертности среди людей.

"Также это несет значительный экономический ущерб, поскольку полностью разрушается локальное сельское хозяйство. Земли вокруг разрытых могильников становятся непригодными для выпаса скота на десятилетия. Животноводство в радиусе вспышки ликвидируется (скот приходится сжигать)", — объясняет собеседник.

Главная эксперт по биобезопасности СНБО Наталья Виноград в комментарии изданию "Фокус" объяснила, что во время войны риски, связанные с сибирской язвой, существенно возрастают, ведь по разным причинам может нарушаться всё то, что ранее находилось под охраной и ограничениями.

"Это реальная угроза. И это очень серьёзное заболевание, которое было бы сложно остановить, даже если бы сейчас возникли какие-то проблемы. В почве может происходить накопление возбудителя — Bacillus anthracis", — объясняет эксперт.

Что делать с угрозой

Эколог Павел Олейник считает, что местные власти, прежде всего, должны организовать ежедневный бактериологический мониторинг воды в открытых водоемах, колодцах и системах централизованного водоснабжения. Также необходимо контролировать случаи внезапного падежа диких животных или грызунов, так как они являются переносчиками возбудителя. Иметь запас специфических антибиотиков в больницах. В зависимости от формы и лечения летальность болезни кожной формы (самой распространенной) достаточно низка в пределах 1%.

Наталья Виноград подчеркивает, что это реальная, но хорошо изученная инфекция. Для нее разработаны меры профилактики, диагностики и лечения. Их нужно просто правильно выполнять. В такой ситуации необходимо принять надлежащие меры, найти источник проблемы и локализовать ее

По словам Виноград, сейчас важно усилить надзор, чтобы врачи были готовы распознавать возможные случаи сибирской язвы, в частности дифференцировать карбункулы, которые могут образовываться при этом заболевании. Также должна быть доступна лабораторная верификация, то есть подтверждение диагноза.

"Нет ничего такого, чего мы не могли бы сделать, чтобы это не переросло в крупную эпидемию. Здесь есть средства для лечения", — подчеркивает эксперт.

В связи с этим Виноград призывает не поддаваться панике. Сибирская язва — это бактериальная инфекция, для которой существуют реальные методы профилактики. Есть вакцина для животных, есть понятные и эффективные протоколы лечения людей. Главное — своевременно диагностировать болезнь и выявить пациента.

Не поддаваться панике призывает и инфекционист и руководитель Львовского центра по контролю за заболеваниями Наталья Тимко-Иванченко. В комментарии "Телеграфу" эксперт заявила, что Херсонский Центр контроля и профилактики болезней работает на опережение.

Наталья Тимко-Иванченко

"А паника — это хуже всего", — говорит эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, насколько вероятно новое наступление из Беларуси.