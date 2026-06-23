Росія готує біологічну катастрофу? Чи загрожує Україні епідемія сибірки

Спори сибірки мають разючу живучість

Розвідка України попереджає про біологічний тероризм з боку Росії, яка створює умови для поширення сибірки у Херсонській області. Загроза реальна та її наслідки можуть бути масштабними, але українські фахівці вже працюють на випередження.

Про це "Телеграф" дізнався у розмові з експертами.

Акт біотероризму: чим займається Росія на окупованих територіях

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) отримало інформацію про те, що росіяни "навмисно створюють умови для поширення збудника сибірки". З’ясувалося, що на скотомогильники в окупованому регіоні звозять туш тварин, заражених небезпечною хворобою.

Загалом таких об’єктів налічується до півсотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, у тому числі скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт.

Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт

Рецепт катастрофи від росіян

Від заражених тварин позбавляються без дотримання санітарних норм;

Туші худоби не спалюють, а просто закопують;

Багато скотомогильників перебувають у незадовільному стані і до того ж розташовані поблизу житлових зон (у деяких випадках відстань від об’єктів до житлової забудови становить менше кілометра);

Поховання інфікованої худоби немає ні глухих огорож, ні інших захисних споруд;

Ґрунти на могилах з часом осідають, проте необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює;

Частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризик поширення збудника сибірки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

Розвідники вважають, що дії росіян несуть пряму загрозу цивільному населенню та аграрному сектору на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

"Навмисне або недбале створення умов для спалаху сибірки — ще один злочин держави-агресора Росії, який може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України", — зазначає ГУР.

Представник ГУР МОУ Євген Єрін у коментарі Фокусу пояснив, що розвідка не виключає, що Росія може скористатися ситуацією для проведення провокації та подальших інформаційних маніпуляцій із традиційними звинуваченнями України у нібито створенні чи застосуванні "біологічної зброї". Однак на запитання про те, чи вже є ознаки підготовки Росією інформаційної кампанії з метою звинувачення України, він відповів, що поки що не може розкривати цю інформацію.

Особливо небезпечна: що відомо про сибірку

Сибірка або сибірська виразка — гостре зоонозне інфекційне захворювання, що викликається бактерією Bacillus anthracis. Протікає у людей найчастіше з ураженням шкіри та утворенням особливого карбункула, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі лихоманки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем та поширенням процесу.

Це насамперед хвороба травоїдних тварин, наприклад, амфібії та рептилії природно стійкі до неї. Від найдавніших історичних записів до розробки ефективної ветеринарної вакцини в середині нинішнього століття та подальшої появи антибіотиків ця хвороба була однією з головних причин неконтрольованої смертності великої рогатої худоби, овець, кіз, коней та свиней у всьому світі.

Мікрофотографія бацил сибірки. Фото — Вікіпедія

Як відбувається зараження

Заразиться сибіркою, як пояснює Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, людина може при попаданні спор збудника в організм, де вони можуть активуватися і стати бактеріями сибірки. Після цього бактерії розмножуються та виробляють токсини, викликаючи тяжкі хвороби.

Суперечки можуть потрапити до організму такими шляхами:

вдих зараженого повітря;

вживання зараженої їжі чи води;

через поріз.

Особливості зарази і чого вона боїться

Еколог Павло Олійник в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що бактерія Bacillus anthracis (збудник хвороби) дуже чутлива до ультрафіолету, кип’ятіння, висушування та дезінфектантів (хлор, спирти, фенол…) а також швидко знешкоджується навіть шлунковим соком і не така небезпечна як її спори.

Павло Олійник. Фото — Телеграф

А ось спори цього збудника, зазначає Олійник, мають феноменальну живучість. У ґрунті вони зберігаються до 50–70 років, тижнями витримують пекуче сонце та ультрафіолет, стійкі до спиртів та нагрівання до 140 °C. Знищити їх можуть лише концентрований хлор або перекис водню за кілька годин. Потрапляючи в організм, спори безперешкодно проходять через шлунок, активізуються в кишківнику і проникають у кровотік, викликаючи важку форму хвороби.

"Тому загроза, звичайно, є, адже ця бактерія — одна з найпатогенніших. Але найбільшу небезпеку вона становить саме там, де безпосередньо зафіксовані суперечки сибірки. Однак згодом інфекція може поширитися, коли спори потраплять у відкритий простір, пил та місцеві водоймища", — пояснює еколог.

Сибірська виразка. Інфографіка — Телеграф

Не зброя, а катастрофа: наскільки реальна загроза і як захистити людей

Павло Олійник пояснює, що створити керовану біологічну зброю принаймні на даному етапі розвитку технологій неможливо.

"Немає можливостей створити стійку концентрацію збудника у повітрі, до того ж, наприклад, зміна вітру може розгорнути все це проти агресора. А як елемент біологічного тероризму для дискредитації цілком можливо ", — вважає еколог.

У випадку з окупованими територіями ситуація погіршується ще й цілою низкою причин: місцеве населення, яке вимушене виживати без централізованого водопостачання та якісної медицини, має прямий ризик зараження через воду, роботу на землі або контакт із хворою худобою. Відсутність доступу до української системи охорони здоров’я та дефіцит специфічних антибіотиків на окупованих територіях збільшує ризик смертності серед людей.

"Також це завдає значної економічної шкоди, оскільки повністю руйнується локальне сільське господарство. Землі навколо розритих могильників стають непридатними для випасу худоби на десятиліття. Тваринництво у радіусі спалаху ліквідується (худобу доводиться спалювати)", — пояснює співрозмовник.

Головна експертка із біобезпеки РНБО Наталія Виноград у коментарі виданню "Фокус" пояснила, що під час війни ризики, пов’язані з сибіркою, суттєво зростають, адже з різних причин може порушуватися все те, що раніше знаходилося під охороною та обмеженнями.

"Це реальна загроза. І це дуже серйозне захворювання, яке було б складно зупинити, навіть якби зараз виникли якісь проблеми. У ґрунті може відбуватися накопичення збудника — Bacillus anthracis", — пояснює експерт.

Що робити з загрозою

Еколог Павло Олійник вважає, що місцева влада насамперед має організувати щоденний бактеріологічний моніторинг води у відкритих водоймах, колодязях та системах централізованого водопостачання. Також необхідно контролювати випадки раптового відмінка диких тварин або гризунів, оскільки вони є переносниками збудника. Мати запас специфічних антибіотиків у лікарнях. Залежно від форми та лікування летальність хвороби шкірної форми (найпоширенішої) досить низька в межах 1%.

Наталія Виноград наголошує, що це реальна, але добре вивчена інфекція. Для неї розроблено заходи профілактики, діагностики та лікування. Їх потрібно просто правильно виконувати. У такій ситуації необхідно вжити належних заходів, знайти джерело проблеми та локалізувати її

За словами Винограда, зараз важливо посилити нагляд, щоб лікарі були готові розпізнавати можливі випадки сибірки, зокрема диференціювати карбункули, які можуть утворюватися при цьому захворюванні. Також має бути доступна лабораторна верифікація, тобто підтвердження діагнозу.

"Немає нічого такого, чого ми не могли б зробити, щоб це не переросло у велику епідемію. Тут є засоби для лікування", — наголошує експерт.

У зв’язку з цим Виноград закликає не піддаватися паніці. Сибірка — це бактеріальна інфекція, для якої існують реальні методи профілактики. Є вакцина для тварин, є зрозумілі та ефективні протоколи лікування людей. Головне — своєчасно діагностувати хворобу та виявити пацієнта.

Не піддаватися паніці закликає і інфекціоніст та керівник Львівського центру контролю за захворюваннями Наталія Тимко-Іванченко. У коментарі "Телеграфу" експерт заявила, що Херсонський Центр контролю та профілактики хвороб працює на випередження.

Наталія Тимко-Іванченко

"А паніка — це найгірше", — каже експерт.

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