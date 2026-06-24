После взрывов оккупированный Севастополь остался без света, также горит место запуска "шахедов" (фото)

Также возник пожар на военных складах врага

В ночь на среду, 24 июня, в оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы. В результате атаки возникли пожары на военных и энергетических объектах оккупантов.

Севастополь остался без света после атаки на подстанцию

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", было три попадания по главной электроподстанции в Севастополе — Балаклавской ТЭС, возник сильный пожар, в небо поднялся столб черного дыма.

Последствия атаки. Фото: "Крымский ветер"

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", питающая весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом Севастополя. После поражения весь город остался без света.

Геолокация места удара. Фото: "Крымский ветер"

Севастопольская подстанция. Фото: "Крымский ветер"

Оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. Он призвал жителей беречь заряд на телефонах.

Возник пожар на месте запуска "шахедов"

Возник пожар возле села Шафранное, на запад от аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед"/"Герань".

Геолокация места атаки. Фото: "Крымский ветер"

Фиксируется пожар. Фото: "Крымский ветер"

Пылают военные склады

В Бахчисарае после прилета горят склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота России в районе улиц Чехова/Симферопольской. Эта бригада отвечает за тыловое обеспечение, поставку продовольствия, горючего и боеприпасов, а также ремонт техники соединений ЧФ России.

Южнее Керчи отмечен пожар на территории военного городка, фиксируется два очага возгораний. Взрывы в Керчи прогремели четыре раза за ночь.

Возникли возгорания. Фото: "Крымский ветер"

Очаги горения. Фото: "Крымский ветер"

Геолокация места атаки. Фото: "Крымский ветер"

Атакованы склады. Фото: "Крымский ветер"

Как сообщал "Телеграф", 23 июня Украина уничтожила железнодорожный мост через Северокрымский канал. Логистика в Крым усложнилась в разы.