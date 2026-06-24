Після вибухів окупований Севастополь лишився без світла, також горить місце запуску "шахедів" (фото)

Також виникла пожежа на військових складах ворога

В ніч на середу, 24 червня, в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Внаслідок атаки виникли пожежі на військових та енергетичних об'єктах окупантів.

Севастополь залишився без світла після атаки на підстанцію

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", було три влучання по головній електропідстанції в Севастополі — Балаклавській ТЕС, виникла сильна пожежа, в небо здійнявся стовп чорного диму.

Наслідки атаки. Фото: "Крымский ветер"

Електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", яка живить весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Після ураження весь Севастополь залишився без світла.

Геолокація місця удару. Фото: "Крымский ветер"

Севастопольська підстанція. Фото: "Крымский ветер"

Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб'єкти та заявив, що у Севастополі запроваджено особливий режим. Він закликав жителів берегти заряд на телефонах.

Виникла пожежа на місці запуску "шахедів"

Виникла пожежа біля села Шафранне, на захід від аеродрому "Гвардійське". Це місце відомо як одна з точок запуску БПЛА типу "Шахед"/"Герань".

Геолокація місця атаки. Фото: "Крымский ветер"

Фіксується пожежа. Фото: "Крымский ветер"

Палають військові склади

В Бахчисараї після прильоту горять склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії в районі вулиць Чехова/Сімферопольської. Ця бригада відповідає за тилове забезпечення, постачання продовольства, пального та боєприпасів, а також ремонт техніки з'єднань ЧФ Росії.

На південь від Керчі відмічено пожежу на території військового містечка, фіксується два осередки займань. Вибухи у Керчі пролунали чотири рази за ніч.

Виникли займання. Фото: "Крымский ветер"

Осередки горіння. Фото: "Крымский ветер"

Геолокація місця атаки. Фото: "Крымский ветер"

Атаковано склади. Фото: "Крымский ветер"

Як повідомляв "Телеграф", 23 червня Україна знищила залізничний міст через Північнокримський канал. Логістика в Крим ускладнилась в рази.