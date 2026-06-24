Після вибухів окупований Севастополь лишився без світла, також горить місце запуску "шахедів" (фото)
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Також виникла пожежа на військових складах ворога
В ніч на середу, 24 червня, в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Внаслідок атаки виникли пожежі на військових та енергетичних об'єктах окупантів.
Севастополь залишився без світла після атаки на підстанцію
Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", було три влучання по головній електропідстанції в Севастополі — Балаклавській ТЕС, виникла сильна пожежа, в небо здійнявся стовп чорного диму.
Електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", яка живить весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Після ураження весь Севастополь залишився без світла.
Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб'єкти та заявив, що у Севастополі запроваджено особливий режим. Він закликав жителів берегти заряд на телефонах.
Виникла пожежа на місці запуску "шахедів"
Виникла пожежа біля села Шафранне, на захід від аеродрому "Гвардійське". Це місце відомо як одна з точок запуску БПЛА типу "Шахед"/"Герань".
Палають військові склади
В Бахчисараї після прильоту горять склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії в районі вулиць Чехова/Сімферопольської. Ця бригада відповідає за тилове забезпечення, постачання продовольства, пального та боєприпасів, а також ремонт техніки з'єднань ЧФ Росії.
На південь від Керчі відмічено пожежу на території військового містечка, фіксується два осередки займань. Вибухи у Керчі пролунали чотири рази за ніч.
Як повідомляв "Телеграф", 23 червня Україна знищила залізничний міст через Північнокримський канал. Логістика в Крим ускладнилась в рази.