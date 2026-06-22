Крепость Константиновка. Что там сейчас происходит и как россияне ломают зубы о город (карта)

Оккупанты усилили удары КАБами, дронами и артиллерией по жилой застройке

Боевые действия в Константиновке близятся к центральным районам города, где уже фиксируют российские штурмовые группы. Но, несмотря на сложную ситуацию и проблемы с логистикой, перспективы быстрого захвата города оккупантами остаются призрачными.

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев для "Телеграфа" оценил ситуацию на этом участке фронта. "Несмотря на продвижение российских оккупантов вглубь городской застройки и тяжелые уличные бои, угрозы оперативного окружения Константиновки пока нет", — говорит эксперт. Напомним, на утро 22 июня враг атаковал 21 раз, тогда как за предыдущие сутки — 11. Среди локаций, в которых фиксировали штурмы — сама Константиновка и населенные пункты вокруг

Он отмечает: "российские оккупационные войска сделали Константиновское направление одним из приоритетов своей летней кампании и пытаются прорываться непосредственно в жилую застройку, одновременно обходя Константиновку с флангов". По его оценке Снегирева, бои за Константиновку являются критически важной частью битвы за Донецкую область, поскольку город выступает главным логистическим узлом украинских сил и ключевой точкой обороны Краматорской агломерации.

Локации атак на Константиновском направлении в последние дни/ "Телеграф", по данным Генштаба и карта Deepstate

Преимущества и недостатки обороны Константиновки

Охватить с фланга позиции Сил обороны в Константиновке не дают украинские подразделения, удерживающие часть города Часов Яр. Микрорайон Шевченко стал "крепостью", говорит Снегирев. Но есть в обороне Константиновки и минусы, в частности, расположение в низине.

Константиновка в марте 2026 года/ Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

"Вместо этого господствующие высоты в городах Часов Яр и Торецк находятся под контролем российских оккупантов. Это дает возможность огневого контроля над всей городской застройкой и, соответственно, логистикой Сил обороны Украины. Будем называть вещи своими именами — логистика усложнена", — отмечает Снегирев.

Часов Яр и Торецк на карте/ "Телеграф", карта Deepstate

Тактика русского наступления и бои в городской застройке

Россияне атакуют с трех направлений: западного, восточного и северо-восточного. "Враг давит в районе Долгой Балки и Роскошного, пытаясь таким образом растянуть силы ВСУ", — объясняет эксперт.

Российские войска имеют определенные тактические успехи в городских кварталах, из-за чего боевые действия разворачиваются фактически в центре Константиновки. По данным украинских военных, пехотные группы противника зафиксированы в районе Центрального рынка и частном секторе микрорайона Гора. Кроме того, противник продолжает попытки продвижения в направлении микрорайона Красный на северо-западном фланге. Дмитрий Снегирев, военный эксперт

Россияне хотят создать зону контроля, чтобы расширить присутствие города. Однако за последнюю неделю в центре Константиновки Силы обороны провели ряд успешных рейдов, отмечает Снегирев, не давая врагу закрепиться в промзоне и жилой застройке.

Подобную тактику оккупанты применяли во время оккупации Покровска и Соледара. Они проникают в микрорайоны и накапливают там штурмовые группы. Украинские защитники вынуждены их выискивать и уничтожать. При этом россияне усиливают обстрелы.

Россияне пытаются просочиться в Константиновку/ Источник: Институт изучения войны

"Константиновка буквально стирается с лица земли. Речь идет не только об ударах ствольно-реактивной артиллерией. Захватчики активизировали использование БПЛА и авиации, чтобы держать под огнем дороги и препятствовать доставке помощи украинским подразделениям. Резко возросла активность фронтовой и армейской авиации оккупантов. В первую очередь речь идет об ударах КАБ по жилой застройке, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения", — отмечает Снегирев.

По его словам, местные жители могут покинуть город только пешком или с эвакуационными группами, поскольку дороги остаются опасными. Но, несмотря на все риски и перебои с газом, электричеством и водой, в Константиновке остаются более 2,5 тысячи человек. Этих гражданских россияне используют в качестве "живого щита"

Горят дома в Константиновке в марте 2026 года/ Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

До полномасштабного вторжения населения Константиновки составляло более 78 тысяч человек/ Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, март 2026

Может ли Россия захватить Константиновку

"Следует отметить тот факт, что сами захватчики признают: говорить о перспективе захвата этого крупнейшего промышленного центра на данный момент нет оснований. Речь идет о том, что Константиновка по площади в два раза превышает Покровск. А я напомню, что бои за Покровск длятся уже более полутора лет. За Константиновку бои продолжаются уже около 12 месяцев и, как видим, продвижение оккупантов минимально", — объясняет эксперт и отмечает, что тактика штурмов небольшими группами привела к большим потерям среди оккупантов.

Только за последний месяц активных боев в полосе ответственности 100-й отдельной механизированной бригады россияне потеряли 910 солдат (395 убитыми и 515 ранеными). Военные отмечают, что это эквивалент двух полноценных батальонов, которые "стерлись под ноль". По данным 19-го армейского корпуса ВСУ, с начала боев в самом городе Константиновка было ликвидировано более 700 окупантов из тех инфильтрационных групп, которые пытались просачиваться в жилые кварталы и руины. Дмитрий Снегирев, военный эксперт

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