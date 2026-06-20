Станет прохладнее даже без кондиционера: как охладить дом в жару — днем и ночью

Во время жарких дней и ночей температура в жилых помещениях может достигать критических показателей, делая пребывание дома некомфортным и изнурительным.

Эксперты по климату в помещениях и бытовому комфорту подчеркивают: эффективно снизить нагрев дома можно даже без использования кондиционера, если соблюдать простые, но системные правила, пишет "Express".

Основной принцип – не допустить накопления тепла днем. Солнечные лучи, попадающие через окна, постепенно прогревают комнаты, и это тепло удерживается внутри. Поэтому в самые жаркие часы специалисты советуют держать окна закрытыми и использовать плотные шторы, жалюзи или светонепроницаемые ткани, особенно в помещениях на солнечной стороне.

Вечером ситуация меняется: когда температура на улице снижается, окна целесообразно открывать для проветривания. Перекрестная вентиляция – открытые окна с разных сторон жилья – позволяет быстрее вывести накопившееся за день тепло и восстановить комфортный микроклимат.

Особое внимание специалисты обращают на бытовую технику. Духовки, плиты, сушильные машины и другие электроприборы дополнительно нагревают воздух, поэтому в периоды жары рекомендуется минимизировать их использование или выбирать альтернативные способы приготовления пищи.

Среди простых методов охлаждения также называют использование вентиляторов с дополнительным источником холода – например, емкостью со льдом или холодной водой, что позволяет сделать воздушный поток ощутимо более прохладным. Дополнительно помогает локальное охлаждение тела: влажные или охлажденные полотенца на участках пульса, прохладный душ перед сном и поддержание достаточного уровня гидратации.

Специалисты подчеркивают, что комплексное сочетание этих методов позволяет значительно снизить ощутимую температуру в помещении и улучшить самочувствие даже в периоды длительной жары без использования кондиционера.