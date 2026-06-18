Опасные лайфхаки с вентилятором: не делайте этого, если цените свое здоровье

Стремление охладить комнату любой ценой может обернуться неприятными последствиями.

Летом вентилятор остается одним из самых популярных способов пережить жаркие дни. В сети можно найти множество советов, как сделать воздух от вентилятора еще холоднее.

Люди ставят перед ним разные емкости с водой или льдом, пытаясь создать эффект кондиционера. Впрочем, эксперты призывают осторожно относиться к популярным "лайфхакам", пишет femcafe.hu.

Некоторые уловки могут не дать ожидаемого результата, а иногда даже создать дополнительные проблемы. В частности, чрезмерное повышение влажности в помещении может усугубить самочувствие. Кроме того, размещение емкостей с водой рядом с электроприбором несет потенциальный риск повреждения техники и короткого замыкания.

Эксперты отмечают, что на безопасность любого способа охлаждения влияют качество воздуха в доме, уровень влажности и состояние электрических приборов. Поэтому к популярным интернет-советам следует относиться критично, даже если на первый взгляд они кажутся вполне безопасными.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как итальянцы охлаждают дом в 35-градусную жару простым способом.