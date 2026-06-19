Кондиционер не понадобится: европейские архитекторы назвали более дешевый способ охладить дом

Комфортную температуру дома можно поддерживать даже в сильную жару

С приходом летней жары многие сразу включают кондиционеры. Однако эксперты по энергоэффективному и биоклиматическому строительству советуют обратить внимание на другой подход к охлаждению жилья.

Специалисты считают, что одним из самых эффективных решений является система вентиляционных каналов, которая обеспечивает поступление в дом свежего и очищенного воздуха извне, пишет Okdiario.

Впрочем, одной вентиляции недостаточно. Архитекторы отмечают, что ключевую роль играет качественная теплоизоляция жилья. Чем меньше тепла попадает внутрь дома, тем меньше энергии нужно для его охлаждения.

В этом могут помочь качественные окна, внешние жалюзи, ролеты, маркизы и хорошо организованное проветривание. Эксперты объясняют, что главная задача такого дома — не охлаждать уже раскаленный воздух, а максимально предотвратить проникновение жары внутрь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, насколько вентилятор выгоднее кондиционера — ответ испанского электрика вас удивит.