Военных ТЦК на фронт: в Раде считают, что из них можно сделать боевые части

Идёт обсуждение распределения обязанностей между ведомствами

В Украине считают, что часть задач по мобилизации могли бы выполнять другие службы, а из годных военнослужащих ТЦК можно сформировать полноценные военные подразделения и отправлять их на фронт.

Такое мнение выразила "Телеграфу" народный депутат Юлия Яцик в материале: "Военных ТЦК на фронт, а функции — полиции? В Раде объяснили, как планируют реформировать систему".

По ее словам, распределение функций ТЦК, которое разорвет замкнутый цикл, одновременно решит проблемы коррупции, нарушения прав человека и сделает механизм мобилизации эффективным.

"Потому что фактически этих топ-коррупционеров ТЦК только перемещают из разных областей, но в пределах должностей, поскольку они полезны", – говорит нардеп.

Юлия Яцик

Яцик акцентирует, что в отношении полиции в Украине предусмотрена уголовная ответственность за превышение служебных полномочий, применение силы во время мобилизации или других принудительных мер. А в отношении сотрудников ТЦК, которые совершают подобные вещи во время "бусификации", такого законопроекта нет.

Нардеп также говорит, что правоохранители не хотят участвовать в мобилизации.

"Им значительно легче заниматься спортивной рыбалкой, поймали уклониста какого-то, показали ему его в розыске, "обилетили" и отпустили. А у ТЦК-шников есть показатели мобилизации, которые они должны выполнять", – рассказывает Яцик.

Что могут и не могут делать работники ТЦК. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Полиция заявляет, что участие в мобилизационных мероприятиях не входит в их основные функции. Однако как говорит Яцик, если государство возлагает такие задачи, их нужно выполнять, либо уходить из службы.

"Здесь уж, знаете, на двух стульях не усидишь. Здесь нужно либо будет выполнять функции, которые им передало государство, либо увольняться из полиции", – резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, юристы рассказали, что делать, если в телефоне появился неприятный сюрприз для забронированных от мобилизации.