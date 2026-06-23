Ждать осталось недолго. Вениславский назвал сроки масштабной реформы ТЦК

Какими именно будут нововведения, пока неизвестно

В течение двух месяцев могут появиться конкретные проекты по усовершенствованию работы ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Изменения нарабатывает Министерство обороны.

Об этом "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский: Военных ТЦК на фронт, а функции — полиции? В Раде объяснили, как планируют реформировать систему

По его словам, после того, как будет запущена экспериментальная реформа прохождения военной службы, следующим шагом станет наработка проектов по усовершенствованию деятельности ТЦК. По его оценке это может произойти еще до конца лета.

"Поэтому ожидаем. Я думаю, что есть шанс летом дождаться", — отметил Вениславский.

Федор Вениславский. Фото: Верховная Рада

Реформа ТЦК и СП – что известно

Разговоры о необходимости изменений в работе этого органа ведутся давно. А после резонансного дела мобилизованного с инвалидностью из-за психического расстройства Богдана Кошеля, приговоренного к пожизненному за убийство двух военных, в Министерстве обороны Украины решили проверить все ТЦК.

При этом, говорит Вениславский, пока рано говорить о реформе ТЦК, потому что никто не видел конкретных предложений Министерства обороны. Обсуждать общественно чувствительные вещи, не имея конкретики, по его мнению, неправильно. Поэтому нужно дождаться проекта изменений от МО и только тогда дискутировать, целесообразны ли они в условиях военного положения.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал "Телеграфу" о мобилизации, реформе ТЦК и подходе к бронированию.