Разрешено бить? В ТЦК рассказали, что имеют и не имеют права делать военные

В некоторых случаях присутствие полиции обязательно

В Одесском ТЦК рассказали, имеют ли право военнослужащие группы оповещения задерживать людей и применять физическую силу. А также сколько работников центра имеют боевой опыт.

Об этом говорится в видео трансляции заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, занимающейся расследованием возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства, а также соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения.

По словам представителей Одесского ОТЦК, военнослужащие не имеют права принудительно доставлять людей в терцентры комплектования без полиции. Право на административное задержание имеет только полиция и другие уполномоченные органы, к которым ТЦК не принадлежит.

Однако применять силу, оружие или специальные средства работники ТЦК могут, но только при условии нападения на себя. То есть когда речь идет о самозащите или угрозе жизни других людей.

В Одесском ТЦК также добавили, что в настоящее время в ведомстве работает только 43% лиц, имеющих боевой опыт. То есть более половины военнослужащих ни разу не было на фронте.

Что могут и не могут делать военные ТЦК

Разрешено:

Вручать повестки в общественных местах, по месту жительства или работы;

Проверять военно-учетные документы, но при присутствии полиции;

Приглашать граждан в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВЛК;

Составлять административные материалы относительно нарушений правил военного учета.

Запрещено:

Самостоятельно задерживать граждан без присутствия полиции, ведь это делают копы или уполномоченные органы;

Применять физическую силу, угрозы или принуждение, если для этого нет законных оснований;

Проникать в жилище людей без согласия или судебного решения;

Изымать документы, телефон или деньги без правового основания;

Ограничивать свободу передвижения из-за отказа получить повестку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в большом ТЦК скандал из-за мобилизованных с инвалидностью и пьяных рабочих. В Раде уже прокомментировали инцидент.