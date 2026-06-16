В строке указали "другое": мужчины в возрасте 60+ имеют странную надпись в "Резерв+"

Могут возникнуть проблемы с ТЦК

По достижении 60 лет в военно-учетных документах фиксируется снятие с учета по возрасту, но в разных реестрах это может обозначаться по-разному — как "достижение предельного возраста пребывания в запасе" или как "другое", что иногда вызывает путаницу.

Мужчина обратился с вопросом на сайт Юристы.UA. После того как ему исполнилось 60 лет, он заметил, что в электронном военном билете причина исключения из военного учета указана как "другое", тогда как в расширенной выписке из реестра "Оберег" указано правильное основание — достижение предельного возраста пребывания в запасе. Поэтому он поинтересовался, могут ли возникнуть проблемы при проверке документов представителями ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что оснований для беспокойства нет. По его словам, после 60 лет гражданин уже не обязан предъявлять военно-учетные документы.

Он напомнил, что по закону обязанность иметь и показывать военный документ касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. После подтверждения возраста по паспорту к лицу не должно возникать дополнительных вопросов.

Информация в "Резерв+". Фото: Экспресс онлайн

Другой юрист, Юрий Айвазян, добавил, что после достижения предельного возраста человек уже не военнообязанный, а следовательно, ТЦК не имеет к нему никакого отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких мужчин мобилизуют первыми в рамках реформы Минобороны.