Когда упадут цены на арбузы и дыни в Украине: названы точные сроки и стоимость в сезон

Уже в ближайшие недели на рынках станет больше украинских бахчевых, что повлияет на стоимость продукции

Цены на арбузы и дыни в Украине могут снизиться уже в разгар сезона. Массовый сбор бахчевых начнется в ближайшие недели, а вместе с ним вырастет и предложение продукции на рынках и в местах стихийной торговли.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал фермер Херсонской области, директор фермерского хозяйства "Нико" Александр Хоришко. По его словам, в массовый сезон украинские арбузы будут стоить около 35 гривен за килограмм.

"Массово арбузы будут стартовать примерно от 35 грн/кг — такой ориентир для торговли вдоль дорог и на рынках", — отметил аграрий.

В то же время дыни традиционно будут оставаться дороже. По прогнозу фермера, качественная дыня в пик сезона будет продаваться по 60-70 гривен за килограмм. Таким образом, ее стоимость будет примерно вдвое выше цены арбуза.

Хоришко также объяснил, что сезон бахчевых может продолжаться вплоть до октября. Для этого многие хозяйства высевают новые партии культур с промежутком около 10 дней. Обычно под такие посевы отводят небольшие участки площадью 1-2 гектара, что позволяет получать новый урожай и продолжать продажи в течение нескольких месяцев.

Стоит отметить, что в настоящее время цены на первые украинские арбузы остаются значительно выше. Это объясняется ограниченным предложением ранней продукции и дополнительными затратами производителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда помидоры будут по 50 гривен за кило.