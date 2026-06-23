Свежее яйцо или нет: простые тесты, которые помогут узнать правду

Яйца входят в список продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

В то же время определить их свежесть только по внешнему виду практически невозможно, ведь скорлупа скрывает какие-либо изменения внутри. Даже если срок годности еще не истек, многие сомневаются, можно ли использовать яйца для приготовления блюд. Существует несколько простых способов, которые помогут проверить свежесть продукта в домашних условиях и понять, пригоден ли он для потребления. Об этом говорится на портале "chowhound".

Самым известным остается тест с водой. Для этого нужно налить в глубокую емкость холодную воду и осторожно опустить яйцо. Свежее яйцо обычно ложится на дно горизонтально. Если оно чуть-чуть поднимается тупым концом вверх, это свидетельствует, что продукт уже не первой свежести, однако его можно использовать после термической обработки. Если же яйцо всплывает на поверхность, от его употребления лучше отказаться.

Еще один способ можно применить даже при покупке в магазине. Достаточно взять яйцо в руку и слегка встряхнуть его у уха. Свежее яйцо не издает посторонних звуков. Если же внутри слышно характерное хлюпание, это может свидетельствовать о потере свежести.

Проверить качество яйца можно и после разбивания. Для этого его выливают в плоскую тарелку и оценивают состояние белка и желтка. У свежего яйца желток остается выпуклым и плотным, а белок упругим и густым. Если желток растекается, а белок становится слишком жидким, это свидетельствует о старении продукта.

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на дату упаковки, которую производители указывают на упаковке. Обычно яйца остаются пригодными к употреблению в течение нескольких недель при правильном хранении в холодильнике. Впрочем, даже этот показатель не всегда позволяет точно определить их состояние.

Среди менее известных методов проверки популярности набирает так называемое просвечивание яйца фонариком. Для этого достаточно направить луч света на широкий конец скорлупы. Такой способ позволяет увидеть воздушную камеру внутри яйца.

Эксперты объясняют, что со временем из-за пористой скорлупы постепенно испаряется влага, а ее место занимает воздух. Поэтому воздушная камера увеличивается. Чем она больше, тем старше яйцо. В то же время, большая воздушная прослойка не всегда означает, что продукт испортился, но свидетельствует о том, что она сохраняется уже длительное время.

Важно помнить, что ни один из домашних методов не может со стопроцентной точностью определить наличие бактерий или других опасных микроорганизмов. Поэтому перед использованием следует обращать внимание и на более очевидные признаки порчи – неприятный запах после разбивания яйца, необычный цвет белка или желтка, а также повреждение скорлупы. Сочетание нескольких способов проверки позволяет достаточно точно оценить свежесть яиц и уйти от неприятных сюрпризов во время приготовления пищи.