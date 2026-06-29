Заложники системы: Паскевич о том, кто действительно виноват в скандале вокруг "Скели"

Скандал вокруг "Скели" вышел далеко за пределы одного подразделения и снова поднял вопрос о качестве мобилизации и ответственности за ее последствия. Командиры на фронте все чаще оказываются перед необходимостью выполнять боевые задания с личным составом, требующим не только военной подготовки.

О системе мобилизации, ответственности командиров и причинах скандала вокруг "Скалы" – рассказал военнослужащий Иван Паскевич в колонке для РБК-Украина.

"Давайте честно, без лишнего пафоса и официоза. То, что сейчас несется в новостях о "Скеле" — это пиздец и безобразие. Отрицать это, значит быть слепым. Но давайте посмотрим, кем "Скеля" (и не только она) есть на самом деле в этой истории. А она – заложник. Заложник системы, решившей переложить всю гниль с больной головы на военные плечи", — отметил он.

Военный добавляет, что на бумаге все получается красиво:

Сверху принимается закон о мобилизации осужденных. "Ура, штурмовые батальоны, шанс на искупление!".

принимается закон о мобилизации осужденных. "Ура, штурмовые батальоны, шанс на искупление!". Снизу (в ТЦК) гребут план. Здоровых, ресурсных и при деньгах – за взятки тихонько отпускают через заднюю дверь. А план закрывать нужно. Кем? Правильно, теми, кого не жалко, или кто не смог откупиться. Наркозависимыми, бездомными, тяжелыми кадрами.

Военный добавляет, что командиры часто сталкиваются со сложными задачами, когда нужно удержать позицию, а человеческие ресурсы для этого могут желать лучшего, ведь часто это душевнобольные люди или бывшие заключенные.

"Вы серьезно думаете, что зеки в окопах вдруг станут дисциплинированными рейнджерами? Да нет. Они умеют жить только по своим правилам. Они приносят с собой тюремную субкультуру, "понятия", саботаж и критически портят нормальную военную среду, которая строилась годами.

А наркоманы – это вообще отдельный круг ада. Нас в военных академиях или курсах НАТО учили на реабилитологов или наркологов? Нет. Кто знает, что делать с бойцом, у которого на позиции под обстрелом началась дикая ломка?

Или когда у человека галлюцинации, он видит чертей и тычет автоматом в своих же? Это не просто "проблемный личный состав", это мина замедленного действия для всего подразделения", — отмечает Паскевич.

Так, как говорит военный, "Скеля" стоит перед выбором.

"Людей себе они не выбирают. Каталога, где можно "лайкнуть" нормальных мотивированных штурмовиков, нет. Дали тех, кого дали. А задачу выполнять надо – прямо сейчас, теми руками, которые есть".

Происходящее внутри – это страшный, безобразный компромисс и попытка вытеснить боеспособность из совершенно недееспособного материала. Да, это безобразие. Конечно, так быть не должно. Но в такие дикие условия "Скеля" поставили те, кто подписывал законы и брал взятки в тылу.

Они сражаются теми, кого им привезли. И прежде, чем клеймить командиров, спросите у ТЦК: где те здоровые и мотивированные штурмовики, которых они должны были мобилизовать?", — пишет Паскевич.

По его словам, переложить ответственность на комбатов, обвинить их в жестких методах или "неуставных отношениях" – это самый простой путь для системы, которая хочет выйти сухой из воды. Но он отмечает, что у командира на передовой нет времени на перевоспитание тех, кого десятилетиями портила жизнь и тюрьма, у него есть считанные минуты, чтобы спасти позицию и жизнь нормальных бойцов.

"Поэтому достаточно делать вид, что проблема в отдельно взятом подразделении или "плохих командирах". "Скеля" – это только верхушка айсберга и зеркало, в которое тылу очень страшно смотреть.

Если система немедленно не перестанет закрывать дыры на фронте теми, кто не может держать оружие, мы получим коллапс, который никаким патриотическим постом в фейсбуке не закроешь.

Войну выиграют мотивированные, подготовленные и обеспеченные люди, а не принудительно пригнанные галочки в отчетах коррумпированных военкомов. Пора наконец-то открыть глаза, пока за эту слепоту мы не заплатили слишком высокую цену", — резюмирует Паскевич.