Журналистка проанализировала громкий скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля":

СкеляГейт. Что происходит с армией на фоне примера одного из подразделений.

Следим за руками, или эффект бабочки.

2023 год. Главком – Залужный. Он говорит, что нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Его не очень-то хотят слушать во власти. Чтобы он обосновал свою позицию, отсылают на первую (и последнюю) открытую (со времен укоренения культуры офреков в войне) пресс-конференцию.

Пишется новый закон о мобилизации. Часть общества ожидает нормы о демобилизации и внедрении конкретных сроков службы. Я тоже жду. Потому что мой муж на фронте с первого дня.

Вместе с тем, в пабликах начинается атака на Залужного.

Армия воюет. Россия уничтожает наши подразделения под Запорожьем. На Бахмуте. Активна почти вся линия фронта.

Там, где фронт течет, чтобы заткнуть течение подбрасывают отдельные батальоны: ТРО или роты ДШВ.

В инфополе сыплется критика: почему командующий "Хортицей" Сырский воюет отдельными батальонами и затыкает ими дыры?

В пабликах начинаются скандалы о "стирании ТРО и ДШВ".

Раскатывают отставку Залужного. Так сильно, что его снимают с должности.

2024 год. Сырский Главком.

Его в должности поддерживают те, кто хотел снять Залужного. Мы держим их в уме. Ибо их роль ощутима до сих пор.

Принимают новый закон о мобилизации. В котором нет дембеля. Зато есть отсрочки от службы и смешные штрафы за нарушение правил военного учета. Можно оплатить от 17 до 25 тысяч и нарешать.

Начинаются первые публичные нападки на ТЦК. Разгоняют истории о бусификации. Винят в несоблюдении прав человека.

Армия воюет. Россия уничтожает наше войско под Авдеевкой. Громко в Угледаре. Первые случаи массовых СЗЧ из ТРО, ставшие публичными.

Командиры впервые осторожно начинают открыто говорить в публичном пространстве о нехватке людей.

Мобилизация на недостаточном уровне. В социальных сетях нарастает волна видео о том, как ухилянт уехал за границу. Тисовцы.

Власть молчит. Ответственность переводят на правоохранителей и пограничников, которые должны ловить этих тисовцев. Вернее их тела из воды.

ТЦК получает очередные планы по мобилизации. Не подъемные. Появляются истории о мужиках, не выходящих из дома. Появляются истории о бронировании работников оборонки. Коммунальщиков. Медиков. Медийщиков. Циркачей.

Главком и Генштаб ищут людей. Принимается решение о спехочивании. В тыловые подразделения и ПВО приходят приказы отдать определенное количество людей, чтобы доукомплектовать подразделения на фронте. С тыловых должностей фронтовых подразделений людей отправляют в окоп. Идут иногда даже повара. Количество СЗЧ нарастает. Из тыла немногие хотят в окоп. Растет проблема недостаточной обученности этих бойцов под реалии войны.

Верховная Рада позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. На практике – из мест лишения свободы отбирают не всегда здоровых и не всегда адекватных.

Армия до сих пор воюет. Фронт смещается под Авдеевкой. Начинает сыпаться Торецк.

Появляются нападки на кровавого генерала Сырского. И призывы его сменить.

Курская операция. Тыл счастлив. Все приветствуют переможеньку! Соцсети рвет на куски от успехов ДШВ и свежесозданных штурмовых подразделений. Для этой операции нужны были резервы – их и создали.

И армии говорят: тем самым "прекратили стирать ТРО" и освободили от затыкания дыр по фронту бригады ДШВ, которые начинают заниматься тем, что лучше всего умеют — наступательными действиями.

2025 год. ТЦК продолжают получать планы. Мобилизация становится все более неподъемной.

Правительство Украины разрешило беспрепятственный выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Заключенных начинают набирать на фронт больше. Подразделения на фронте изначально вынуждены брать эту категорию. Потом начинают массово от них отказываться. У них другие законы жизни. Войско с этими законами не знакомо.

Знакомы штурмовики.

Тыл: Появляется новая должность в профессии НR на предприятиях, требующая "скилов" о военном учете. Вернее, знаний, как правильно забронировать работника.

Убийства и нападки на ТЦК. Толерантность этого в публичном пространстве. Власть молчит. Президент молчит.

Армия воюет. Линия фронта 1200 км.

Те, кто критиковал Залужного, потом взялись за Сырского. Они же обрушиваются с критикой на штурмовые войска. Ключевое — это все те же люди.

ТЦК мобилизует больных. С ВИЧ, гепатитом, метадонщиков. И продолжает набирать из мест лишения свободы.

Армия отказывается от таких категорий. С ними сложно. "Старшие" бригады помнят историю с аватарами в АТО. Они не желают повторения. Ям, боксов, где содержат таких, потому что они не в адеквате. Потому что они — угроза для солдат в состоянии алкогольного опьянения. Что приводило к массовым смертям. Мы просто забыли, как это было в АТО. Война и армия тогда касалось далеко не всех украинцев. Меньшинства.

Берут такие категории штурмовые войска. Часто потому, что им других не предлагают.

Их расширяют. Главком в публичных интервью декларирует необходимость гибкости войск и постоянное "подштурмовывание" врага там, где тонко, чтобы его истощить.

Укореняется тактика затыкания дыр, (как бы это ужасно ни звучало) там, где течет. В варианте с "подштурмовкой" задействуют ДШВ и отдельные полки штурмовиков. С тактикой затыкания дыр — отдельные батальоны штурмовиков. Вспомните хотя бы, как беглецов с ТРО с позиций под Гуляйпилем ловил 225 отдельный штурмовой полк.

Мы с вами до сих пор в 2025-м.

Стартует корпусная реформа. Корпуса получают не все "родные" бригады в подчинении. Те, что получают, не всегда хорошо обучены и укомплектованы. Начинается очередной этап "подтекаемых участков" фронта — задействуют штурмовиков закрыть "течение".

Штурмовые подразделения тоже не взялись ни откуда. Это те самые бывшие ТРО, которые лучше других себя проявили в боях первых лет полномасштабки. Контингент там разный. И добровольцы 2014-го года и не прижившиеся в более "старших" бригадах бизнесмены и контингент. Потому что законы криминалитета не всегда уживаются с законами армии. Держим в голове и опыт "старых" подразделений с аватарами. А теперь еще и с метадонщиками.

Но что делать, если представители криминалитета хотят воевать? А ТЦК мобилизовало наркоманов? Создавать для них отдельные подразделения. Как говорится, "Хочешь взять 5 здоровых бойцов, возьми вдобавок еще 10 наркоманов, потому что мы их мобилизовали. Потому что нужно было закрыть неподъемный план".

Что и сделали. Так как был запрос верхнего командования на расширение штурмовых полков. Хотя по документам это полки, а в реальности — кое-где дивизии. Правда, было ошибкой туда затягивать и криминалитет, и наркоманов и другие категории людей одновременно.

Мы все еще в 2025-м.

Вместе с этим масштабируется кейс в публичном пространстве о необученности командиров и стирании людей. Его иногда разгоняют те же, кто критиковал Залужного, Сырского и теперь уже штурмовые войска.

Такие оценки следует давать, если они подкреплены фактами. Единственные анонсированные факты — аналитика потерь.

В чем причина несуразности решений отдельных командиров на фронте, о которых мы часто слышим? Украинский фронт не говорит на одном языке.

Командное звено идеально далеко не во всех подразделениях. А тем более у ново созданных.

Объясню: успешные и спланированные операции ДШВ, где часто ноль потерь (аналитика МО это покажет. Более чем уверена) тоже имеют свое происхождение. И это не только образование, традиции и маруновское братство, где офицеры приходят из учебных заведений, закаляются в боях внутри ДШВ. Но и то, что десантники с 2014 года проходили совместные учения с НАТО, по планированию операций и эти стандарты в них работают до сих пор. Детальнее об этом сказал Командующий ДШВ в интервью.

А кто у нас командует штурмовыми полками? Добровольцы, быстро поднявшиеся по карьерной лестнице к командирским должностям. Так часто происходит на войне. Война создает быстрые социальные лифты. Воля высшего командования к формированию новых подразделений этому способствует.

Наконец-то 2026-й год. Год технологий и нехватки людей на фронте. МО наконец-то внедряет сроки службы. Их называют контрактами. На самом деле сроки службы. Все в ожидании данных популярности этих контрактов и улучшат ли они мобилизацию.

Но появился СкеляГейт. Мы с вами на этой точке.

Фронт не перестал воевать.

Тыл стал осуждать армию.

Поднимать проблемы войска нужно, но так, чтобы не навредить всем Силам Обороны.

Меня почему-то критикуют за "отбеливание" Скели. Я призываю смотреть на проблему шире.

Армия действует в пределах условий и законов созданных для нее властью и терпимости или нет, со стороны общества.

Поднимая проблему одного подразделения, следует думать о том, как это сыграет на репутации других.

Ведь этот кейс уже подхватили те же ухилянты, которые пытаются оправдать свое нежелание служить плохими командирами и пытками.

Этот кейс подхватили и те же люди, которые хотят отставки Сырского. Штурмовиков называют карманными полками Сырского.

Напомню: Сырский – Главком. Он командует всей армией. И Корпусами тоже. Он им всем отдает приказы: штурмовать/отступать/держаться. Эти приказы подкреплены боевыми предписаниями. Для всех родов войск и отдельных организмов.

Их невыполнение – саботаж и ответственность. Таковы законы армии. Всех стран.

Соглашаться с этим или нет – вопрос дискуссионный. Но так устроена армейская вертикаль. Где каждый командир подчиняется старшему начальнику, где Главком — старший. А он, в свою очередь, подчиняется Президенту. Так пишет Конституция.

Пытки и смерти. Без возражений должны быть расследованы и виновные наказаны. Учитывая публичную коммуникацию подразделения штурмовиков, они всячески способствуют следствию.

Мы имели в истории украинской армии такой успешный кейс о наказании: подразделение Торнадо. 12 его представителей, чья вина была доказана в суде, сели в тюрьму за пытки и половые преступления.

И в армии больше не должно быть круговой поруки, где правая рука прикрывает левую.

Но для армии должно быть принято решение о пересмотре норм мобилизации и бронирования.

Этот скандал должен повлиять и на реформу ТЦК, которая сейчас пишется. Потому что мобилизуют они, а работает с теми, кого они мобилизовали — украинская армия.

Почему ВЛК больным людям ставит отметку "пригоден" тоже требует объяснений. Но есть ответ – нет людей для фронта.

Еще следует реформировать систему медобеспечения в учебных центрах. Это большая отдельная тема. Ведь смерть от пневмонии этой зимой была не только в Скеле.

Главное: скандал точно не должен стать причиной дискредитации украинской армии. Он до сих пор воюет.

Источник: Facebook Юлия Кириенко-Меринова