Заручники системи: Паскевич про те, хто насправді винен у скандалі навколо "Скелі"

Скандал навколо "Скелі" вийшов далеко за межі одного підрозділу і знову порушив питання про якість мобілізації та відповідальність за її наслідки. Командири на фронті дедалі частіше опиняються перед необхідністю виконувати бойові завдання з особовим складом, який потребує не лише військової підготовки.

Про систему мобілізації, відповідальність командирів та причини скандалу навколо "Скелі" – розповів військовослужбовець Іван Паскевич у колонці для РБК-Україна.

"Давайте чесно, без зайвого пафосу і офіціозу. Те, що зараз несеться у новинах про "Скелю" – це капець і неподобство. Заперечувати це, значить бути сліпим. Але давайте подивимось, ким "Скеля" (і не тільки вона) є насправді в цій історії. А вона заручник. Заручник системи, яка вирішила перекласти всю гниль із хворої голови на військові плечі", — зазначив він.

Військовий наголошує, що на папері все виходить красиво:

Зверху приймають закон про мобілізацію засуджених. "Ура, штурмові батальйони, шанс на покуту!".

приймають закон про мобілізацію засуджених. "Ура, штурмові батальйони, шанс на покуту!". Знизу (в ТЦК) гребуть план. Здорових, ресурсних і при грошах – за хабарі тихенько відпускають через задні двері. А план закривати треба. Ким? Правильно, тими, кого не шкода, або хто не зміг відкупитися. Наркозалежними, безхатьками, важкими кадрами.

Військовий додає, що командири часто стикаються зі складними задачами, коли потрібно втримати позиція, а людські ресурси для цього можуть бажати кращого, адже часто це психічнохворі люди або колишні ув'язненні.

"Ви серйозно думаєте, що зеки в окопах раптом стануть дисциплінованими рейнджерами? Та ні. Вони вміють жити тільки за своїми правилами. Вони приносять із собою тюремну субкультуру, "понятія", саботаж і критично псують нормальне військове середовище, яке будувалося роками.

А наркомани – це взагалі окреме коло пекла. Нас у військових академіях чи на курсах НАТО вчили на реабілітологів чи наркологів? Ні. Хтось знає, що робити з бійцем, у якого на позиції під обстрілом почалася дика ломка?

Або коли в людини галюцинації, вона бачить чортів і тицяє автоматом у своїх же? Це не просто "проблемний особовий склад", це міна сповільненої дії для всього підрозділу", — зазначає Паскевич.

Тож, як каже військовий, "Скеля" стоїть перед вибором.

"Людей собі вони не обирають. Каталогу, де можна "лайкнути" нормальних вмотивованих штурмовиків, немає. Дали тих, кого дали. А задачу виконувати треба – прямо зараз, тими руками, які є.

Те, що відбувається всередині – це страшний, потворний компроміс і спроба витиснути боєздатність із абсолютно недієздатного матеріалу. Так, це неподобство. Звичайно, так бути не повинно. Але в такі дикі умови "Скелю" поставили ті, хто підписував закони та брав хабарі в тилу.

Вони воюють тими, кого їм привезли. І перш ніж таврувати командирів, запитайте у ТЦК: де ті здорові та вмотивовані штурмовики, яких вони мали мобілізувати?", — пише Паскевич.

За його словами, перекласти відповідальність на комбатів, звинуватити їх у жорстких методах чи "нестатутних відносинах" – це найпростіший шлях для системи, яка хоче вийти сухою з води. Але він наголошує, що командир на передовій не має часу на перевиховання тих, кого десятиліттями псувало життя і тюрма, у нього є лічені хвилини, щоб врятувати позицію і життя нормальних бійців.

"Тому досить робити вигляд, що проблема в окремо взятому підрозділі чи "поганих командирах". "Скеля" – це лише верхівка айсберга і дзеркало, в яке тилу дуже страшно дивитися.

Якщо система негайно не припинить закривати дірки на фронті тими, хто неспроможний тримати зброю, ми отримаємо колапс, який жодним патріотичним постом у фейсбуці не закриєш.

Війну виграють вмотивовані, підготовлені та забезпечені люди, а не примусово пригнані "галочки" у звітах корумпованих воєнкомів. Пора нарешті відкрити очі, поки за цю сліпоту ми не заплатили занадто високу ціну", — резюмує Паскевич.