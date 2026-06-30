Разборки в стиле 90-х. Кому выгодно покушение на Ермолаева в Монако

Взрыв показал европейцам одну важную вещь

Покушение в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева может быть не только сведением счетов или способом перераспределить власть. Ведь взрыв в центре Европы стал большим прецедентом, который уже называют терактом.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы выяснить, кому было выгодно нападение на Ермолаева и кто его мог совершить. Анализировала ситуацию Gemini.

По данным ИИ, при анализе были учтены не только мотивы и специфика деятельности бизнесмена, но и география событий. Ведь взрыв в Монако стал первым прецедентом в истории государства.

Кому могло быть выгодно покушение?

Ермолаев один из богатейших бизнесменов Украины, основатель корпорации "Алеф" и главный застройщик Днепра. Он имеет достаточно сложный и конфликтный бэкграунд, который открывает несколько версий по заказчикам.

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Российский след. С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями СНБО. Одна из причин – продолжение ведения алкогольного бизнеса после 2014 и 2022 в Крыму. Часто в таком случае бизнес переплетается с российскими спецслужбами и коллаборантами, что не исключают в деле Ермолаева. Бизнесмен вполне мог насолить "партнерам" либо тем, что захотел выйти из игры, либо тем, что не выполнил каких-либо обязательств.

С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями СНБО. Одна из причин – продолжение ведения алкогольного бизнеса после 2014 и 2022 в Крыму. Часто в таком случае бизнес переплетается с российскими спецслужбами и коллаборантами, что не исключают в деле Ермолаева. Бизнесмен вполне мог насолить "партнерам" либо тем, что захотел выйти из игры, либо тем, что не выполнил каких-либо обязательств. " Гангстерские разборки". Корпорация "Алеф" — это гигантские активы в агросекторе и производстве и т.д. Ермолаев начинал свой бизнес с Днепра, где для успешной работы существовали жесткие правила. После начала полномасштабки он уехал за границу, а структура влияния в городе начала меняться. Поэтому ИИ не исключает, что взрывы в Монако — покушение в стиле 90-х, при котором хотели устранить ключевую фигуру бизнеса.

Корпорация "Алеф" — это гигантские активы в агросекторе и производстве и т.д. Ермолаев начинал свой бизнес с Днепра, где для успешной работы существовали жесткие правила. После начала полномасштабки он уехал за границу, а структура влияния в городе начала меняться. Поэтому ИИ не исключает, что взрывы в Монако — покушение в стиле 90-х, при котором хотели устранить ключевую фигуру бизнеса. Внутренние разборки и сведение счетов. Санкции СНБО существенно ослабили Ермолаева, чем вполне могли воспользоваться конкуренты. Ликвидация или выведение из строя ключевого бенефициара путем покушения – классический способ обезглавить бизнес-империю для дальнейшего дерибана.

Вадим Ермолаев

Почему разборки вышли за пределы Украины?

Взрыв в Монако, по мнению ИИ, вполне логичен. Ведь:

Концентрация фигурантов. Именно во Францию и Монако было перемещено немало украинских активов после 2022 года, туда же сместились и центры принятия решений, и, соответственно, конфликты между ними.

Именно во Францию и Монако было перемещено немало украинских активов после 2022 года, туда же сместились и центры принятия решений, и, соответственно, конфликты между ними. Фактор безопасности в Украине. Фактически организовать заказное убийство в стране во время войны и действия комендантского часа сложнее, чем это сделать в Европе.

Фактически организовать заказное убийство в стране во время войны и действия комендантского часа сложнее, чем это сделать в Европе. Иллюзия безопасности в Монако. Эта страна считается одной из самых безопасных в мире, то есть многие живут в расслабленном ритме, что значительно снижает их бдительность. Так, при взрыве у дома Ермалава, исполнитель просто оставил рюкзак в холле дома и пешком сбежал через границу в соседний французский город Босолей, воспользовавшись открытостью европейских границ.

Эта страна считается одной из самых безопасных в мире, то есть многие живут в расслабленном ритме, что значительно снижает их бдительность. Так, при взрыве у дома Ермалава, исполнитель просто оставил рюкзак в холле дома и пешком сбежал через границу в соседний французский город Босолей, воспользовавшись открытостью европейских границ. Попытка скрыть концы в воду. Это покушение на бизнесмена превращается в международный юридический квест, ведь более вероятно события имеют корни в Украине и России, но к реализации преступления был вовлечено Монако. Коммуникация между полицией трех стран, бюрократия и международные запросы значительно замедляют следствие, что дает заказчикам время.

Место покушения на Ермолаева в Монако

Резюмируя, ИИ говорит, что покушение на Ермолаева показало европейским спецслужбам, что теневые капиталы, которые годами выводились из Украины и РФ на Лазурный берег, привезли с собой и методы решения "проблемы" в стиле 90-х.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что криминальный авторитет Артур Денисултанов, известный по прозвищу "Динго", погиб во время войны против Украины. Его узнали как киллера, стрелявшего в Адама Осмаева. Также его связывали с убийством бывшего охранника Рамзана Кадырова.