Санкции СНБО и бизнес в оккупированном Крыму. Что известно об украинском бизнесмене, которого подорвали в Монако

Взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью

В Монако прогремел мощный взрыв в жилом доме в княжестве Монако вблизи границы с Францией. При взрыве пострадал известный днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

О взрыве сообщает Le Figaro. Источники "Украинской правды" в бизнес-кругах информируют, что одним из пострадавших в результате взрыва является Вадим Ермолаев.

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

Взрыв раздался 29 июня около 21:00 по местному времени на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией. Правительство Монако официально сообщило о по меньшей мере трех раненых в тяжелом состоянии.

По информации французских СМИ, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи. Родители в возрасте 50–60 лет получили тяжелые травмы, которые угрожают их жизни. Также ранен 13-летний подросток, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Подростка госпитализировали в детскую больницу Ленваля. Взрослых пострадавших забрали в больницу Пастера в Ницце.

Перед взрывом неизвестный оставил рюкзак

Взрыв раздался в момент, когда семья заходила в здание. Перед этим, камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, оставившего рюкзак у входной двери дома. После этого он скрылся пешком в направлении соседнего французского города Босолей.

"Вероятно, это теракт. Насколько мне известно, это первый подобный случай в истории княжества", — сказал глава правительства Монако Кристоф Мирман.

Он добавил, что взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью для увеличения силы поражения.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Вадим Ермолаев — 58-летний бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Благодаря ему в городе появились такие объекты как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

Ермолаев регулярно входил в рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes, пока не отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра. В 2021 году издание оценивало его состояние в 221 миллион долларов.

Бизнесмен ранее лично утверждал, что отказался от украинского гражданства еще в 2017 году, и с тех пор имеет только гражданство Кипра. По его словам, это решение он принял, чтобы иметь международную защиту.

Ермолаев находится под украинскими санкциями

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Ермолаева сроком на 10 лет. По данным СБУ, бизнесмен попал под санкции из-за деятельности его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в бюджет РФ. После оккупации полуострова Ермолаев перерегистрировал свой бизнес на подставных лиц и продолжал работу на российских оккупантов.

Скандал вокруг строительства военного кладбища

Как стало известно в августе 2024 года, гранит для национального военного мемориального кладбища вблизи села Мархаловка под Киевом будет поставлять группа компаний "Алеф". Правоохранители подтвердили связи подсанкционного Ермолаева со строительной командой, возводящей мемориал.

По данным hromadske, в мае 2025 года, Госгеонадра возобновили все три спецразрешения на добычу полезных ископаемых, заблокированные с 2024 года из-за санкций в отношении Ермолаева. Речь идет о месторождениях в Житомирской, Днепропетровской и Полтавской областях, выданные компаниям ЧАО "Коростышевский карьер", ООО "Потоки" и ООО "Трендс Систем".

Также известно, что в декабре 2025 года сын Ермолаева, Артур, был задержан на Кипре по запросу Интерпола. По данным "УП", это было связано с делом о работе колл-центров.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2025 года в Испании застрелили Андрея Портнова, бывшего советника Януковича. Он получил четыре пулевых ранения и скончался от травм, несовместимых с жизнью.