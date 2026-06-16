Укр

Золотые близнецы Усики: как сыновья люстрированного экс налоговика с Донетчины стали владельцами элитного жилья в Киеве

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дети экс чиновника имеют дорогую недвижимость Новость обновлена 16 июня 2026, 15:13
Дети экс чиновника имеют дорогую недвижимость. Фото Коллаж "Телеграф"

"Телеграф" поинтересовался, чем владеют сыновья бывшего госслужащего

Состояние бывшего главы налоговой службы Донетчины Игоря Усика значительно превышает официальные доходы госслужащего. На сыновей-близнецов оформлены дорогие квартиры в престижных жилых комплексах Киева и огромные имения в Конча-Заспе.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": На близнецов Усиков оформили недвижимость на миллионы долларов: нашелся одиозный налоговик времен Януковича

Игорь Усик почти всю жизнь строил карьеру на госслужбе и имел относительно небольшой официальный доход (как и все украинские чиновники). Однако после увольнения оказалось, что он долларовый миллионер.

Игорь Усик, 2011 год
Игорь Усик, 2011 год. Фото ostro.org

Игорь Усик возглавил налоговую Донецкой области в 2011-м. После люстрации в 2014 году он потерял возможность работать на госслужбе и зарегистрировал ФЛП в сфере права.

Как Игорь Усик смог заработать миллионы долларов (а именно столько нужно для покупки имения в Конча-Заспе) – загадка. Однако не забывает он и о себе – в 2024 году Игорь Усик приобрел новую Audi SQ8 стоимостью более 116 тыс. долларов.

Основные активы оформлены на детей экс чиновника

Сразу после 18-летия близнецы Глеб и Егор Усики получили в собственность по квартире (около 75 кв. м каждая) в одном из самых дорогих комплексов Киева — ЖК "Бульвар Фонтанов". Рыночная стоимость одной такой квартиры составляет около 375 тысяч долларов.

На 23-летнего Глеба Усика оформлено здание площадью 558,9 кв. м в Конче-Заспе. В имение входит гостевой дом на 157,8 кв. м с бассейном и выходом к реке. Отец официально предоставил сыну ссуду под эту недвижимость, оформив ипотеку на себя. Кроме того, парень имеет еще один дом в Конча-Заспе площадью около 300 кв. м.

Имение Глеба Усика
Имение Глеба Усыка. Фото GoogleEarth улучшено с помощью ИИ

У Игоря Усика есть еще старший сын. Игорь Игоревич Усик, является соучредителем девелоперской компании ANTA Group вместе с Антоном Тараненко (экс чиновником КГГА). Компания реализует масштабные проекты за рубежом: занимается строительством и продажей апарт-отелей в Турции и Бали.

Недавно Тараненко заявил о планах построить гостиницу во Львове. Стоимость проекта — 25-35 млн долларов.

Источники происхождения миллионных капиталов для таких инвестиций и покупки недвижимости семьей бывшего налоговика с относительно небольшим официальным доходом остаются неизвестными. "Телеграф" обратился с запросом к Anta Group, а также к Игорю Усику с просьбой прокомментировать упомянутые в публикации факты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нашел в имении беглого экс нардепа Юрия Иванющенко. Он находится в Монако, однако его имение в Киеве охраняют и продолжают обслуживать.

Теги:
#Недвижимость #Конча-Заспа #Налоговик #люстрация