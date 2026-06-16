Золотые близнецы Усики: как сыновья люстрированного экс налоговика с Донетчины стали владельцами элитного жилья в Киеве

"Телеграф" поинтересовался, чем владеют сыновья бывшего госслужащего

Состояние бывшего главы налоговой службы Донетчины Игоря Усика значительно превышает официальные доходы госслужащего. На сыновей-близнецов оформлены дорогие квартиры в престижных жилых комплексах Киева и огромные имения в Конча-Заспе.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": На близнецов Усиков оформили недвижимость на миллионы долларов: нашелся одиозный налоговик времен Януковича

Игорь Усик почти всю жизнь строил карьеру на госслужбе и имел относительно небольшой официальный доход (как и все украинские чиновники). Однако после увольнения оказалось, что он долларовый миллионер.

Игорь Усик, 2011 год. Фото ostro.org

Игорь Усик возглавил налоговую Донецкой области в 2011-м. После люстрации в 2014 году он потерял возможность работать на госслужбе и зарегистрировал ФЛП в сфере права.

Как Игорь Усик смог заработать миллионы долларов (а именно столько нужно для покупки имения в Конча-Заспе) – загадка. Однако не забывает он и о себе – в 2024 году Игорь Усик приобрел новую Audi SQ8 стоимостью более 116 тыс. долларов.

Основные активы оформлены на детей экс чиновника

Сразу после 18-летия близнецы Глеб и Егор Усики получили в собственность по квартире (около 75 кв. м каждая) в одном из самых дорогих комплексов Киева — ЖК "Бульвар Фонтанов". Рыночная стоимость одной такой квартиры составляет около 375 тысяч долларов.

На 23-летнего Глеба Усика оформлено здание площадью 558,9 кв. м в Конче-Заспе. В имение входит гостевой дом на 157,8 кв. м с бассейном и выходом к реке. Отец официально предоставил сыну ссуду под эту недвижимость, оформив ипотеку на себя. Кроме того, парень имеет еще один дом в Конча-Заспе площадью около 300 кв. м.

Имение Глеба Усыка. Фото GoogleEarth улучшено с помощью ИИ

У Игоря Усика есть еще старший сын. Игорь Игоревич Усик, является соучредителем девелоперской компании ANTA Group вместе с Антоном Тараненко (экс чиновником КГГА). Компания реализует масштабные проекты за рубежом: занимается строительством и продажей апарт-отелей в Турции и Бали.

Недавно Тараненко заявил о планах построить гостиницу во Львове. Стоимость проекта — 25-35 млн долларов.

Источники происхождения миллионных капиталов для таких инвестиций и покупки недвижимости семьей бывшего налоговика с относительно небольшим официальным доходом остаются неизвестными. "Телеграф" обратился с запросом к Anta Group, а также к Игорю Усику с просьбой прокомментировать упомянутые в публикации факты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нашел в имении беглого экс нардепа Юрия Иванющенко. Он находится в Монако, однако его имение в Киеве охраняют и продолжают обслуживать.