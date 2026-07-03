Козырное место для рыбалки на Днепре: местные раскрыли секрет, как мужчина занял его (фото)

В сети не забыли и об Иисусе Христе

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В соцсетях обсуждают странный случай – мужчина сел посреди Днепра на складной стул и рыбачил. Интернет-пользователи выдвигают версии, как ему это удалось.

Соответствующие кадры в Threads опубликовал Insider Media – новости Луцка.

Рыбалка посреди Днепра. Фото: Скриншот

Комментаторы шутят по поводу лайфхака, которым мог воспользоваться изобретательный украинец. По одной из версий это может делать каждый днепрянин после 33 лет. Это шутливая отсылка к Иисусу Христу, который в этом возрасте якобы научился ходить по воде.

Другой корреспондент предложил гораздо более приземленное и грубое объяснение: "Покупаете самый дешевый складной стул и сидите где угодно – г**но не тонет". Также были предположения об упавшей в воду машине и скоплении мусора.

Но местные сообщают, что в этом месте существует мель.

"До постройки Днепрогэса на этом месте и аж до Нового моста был остров, назывался Чертова (Попова) коса. В 1932 году был затоплен. Иногда когда идет сброс воды на Днепрогэсе, то этот остров частично выходит на поверхность и зарастает растениями", — написал днепрянин.

Напомним, в Ровенской области есть карстовое озеро Засветское, поражающее прозрачной водой, плавучим островом и многочисленными легендами. Водоем называют одной из самых интересных природных жемчужин украинского Полесья.