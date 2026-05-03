Рыбак в Киеве поймал "настоящего динозавра". Как выглядит добыча

После осторожного взвешивания мужчина отпустил свой трофей в водоем

Рыбалка в Киеве поймал огромного окуня. Рыбина весит более килограмма.

Об этом рыболов рассказал в Telegram-канале "Рибалка Київ Київська обл". По его словам, это был самый большой окунь, которого он поймал в жизни.

"Я побил свой рекорд по окуню и поймал настоящего динозавра", — написал мужчина.

Он рассказал, что рыбачил в ветреную погоду на спиннинг. Когда окунь-великан клюнул, рыбак думал, что он "или загарпунил кого-нибудь, или очень хорошая рыба".

На эту наживку клюнул огромный окунь. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Мужчина показал фото своего трофея. Это самка окуня с икрой. После взвешивания рыбак выпустил рыбу обратно в водоем.

Рыба выглядит впечатляюще. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

"Пару минут нереально классного вытягивания и я увидел его. Самый большой окунь всей жизни. Так спешил его выпустить, что чуть не забыл о весах. 1040 гр! После осторожного взвешивания поплыл назад", — пишет мужчина.

Это самка с икрой. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Где был пойман окунь-великан

Рыбак обозначил на карте место удачной рыбалки. Он рыбачил в пределах парка культуры и отдыха "Гидропарк".

Место удачной рыбалки на карте. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Сколько обычно весят окуни

Следует отметить, что обычно окуни гораздо меньше. В большинстве водоемов чаще всего встречаются особи длиной 15-25 см и весом около 200-400 граммов. Однако в отдельных случаях при наличии благоприятных условий для жизни и богатой кормовой базы окунь может достигать веса более килограмма.

