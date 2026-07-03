Козирне місце для риболовлі на Дніпрі: місцеві розкрили секрет, як чоловік зайняв його (фото)

У мережі не забули й про Іісуса Христа

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У соцмережах обговорюють дивний випадок – чоловік сів посеред Дніпра на складний стілець та рибалив. Інтернет-користувачі висувають версії, як йому це вдалося.

Відповідні кадри у Threads опублікував Insider Media – новини Луцька.

Рибалка посеред Дніпра. Фото: Скриншот

Коментатори жартують щодо лайфхаку, яким міг скористатися винахідливий українець. За однією з версій, це може робити кожен дніпрянин після 33 років. Це жартівливе посилання до Іісуса Христа, який у цьому віці нібито навчився ходити по воді.

Інший дописувач запропонував набагато більш приземлене та брутальне пояснення: "Купляєте найдешевший складний стілець і сидите де завгодно – г**но не тоне". Також були припущення про машину, що впала у воду, та скупчення сміття.

Але місцеві повідомляють, що в тому місці існує мілина.

"До побудови Дніпрогесу на цьому місці й аж до Нового мосту був острів, називався Чортова (Попова) коса. В 1932 році був затоплений. Іноді коли йде скид води на Дніпрогесі то цей острів частково виходить на поверхню та заростає рослинами", – написав дніпрянин.

Нагадаємо, на Рівненщині є карстове озеро Засвітське, яке вражає прозорою водою, плавучим островом і численними легендами. Водойму називають однією з найцікавіших природних перлин українського Полісся.