Забытый способ хранить яйца без холодильника: не портятся до года

Понадобятся яйца, известь и вода

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Летом куры несутся особенно активно, и яйца в это время обычно дешевле, чем в холодное время года. Есть способ запастись этим продуктом впрок. Если законсервировать яйца в известковом растворе, они будут пригодны в пищу почти год.

Этот способ хранения придумали еще до появления холодильников. Как "законсервировать" яйца, показала в своем Instagram блогер danilchenko_77.

Почему этот способ работает

В основе метода — гашеная известь (гидроксид кальция), растворенная в воде. Когда яйца погружают в такой раствор, известь постепенно запечатывает поры на скорлупе. Именно через эти поры в обычных условиях в яйцо проникает воздух и бактерии, из-за чего оно со временем портится. Закрытые известью поры фактически "консервируют" яйцо изнутри, сохраняя его свежим значительно дольше обычного срока.

Главное преимущество метода в том, что после такой обработки яйца можно использовать точно так же, как свежие: варить, жарить, добавлять в выпечку.

Как законсервировать яйца известью

Для консервации подходят только свежие яйца без трещин на скорлупе. Даже маленькое повреждение испортит весь процесс.

Яйца аккуратно сложить в трехлитровую банку. В полутора литрах воды растворить 3 столовые ложки гашеной извести. Полученным раствором медленно залить яйца так, чтобы жидкость покрывала их минимум на 5 см выше верхнего слоя. Банку закрыть обычной крышкой для консервации и убирать в подвал или другое прохладное темное место.

Перед использованием консервированные яйца необходимо тщательно промыть под водой, чтобы удалить остатки извести.

При правильном хранении желток и белок таких яиц долго держат форму, хотя желток со временем может немного растекаться. Постороннего запаха у яиц при этом быть не должно. Единственная особенность — при варке скорлупа у таких яиц часто трескается, поэтому варить их лучше с добавлением соли в воду.

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