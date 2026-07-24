Забытый способ хранить яйца без холодильника: не портятся до года
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Понадобятся яйца, известь и вода
Летом куры несутся особенно активно, и яйца в это время обычно дешевле, чем в холодное время года. Есть способ запастись этим продуктом впрок. Если законсервировать яйца в известковом растворе, они будут пригодны в пищу почти год.
Этот способ хранения придумали еще до появления холодильников. Как "законсервировать" яйца, показала в своем Instagram блогер danilchenko_77.
Почему этот способ работает
В основе метода — гашеная известь (гидроксид кальция), растворенная в воде. Когда яйца погружают в такой раствор, известь постепенно запечатывает поры на скорлупе. Именно через эти поры в обычных условиях в яйцо проникает воздух и бактерии, из-за чего оно со временем портится. Закрытые известью поры фактически "консервируют" яйцо изнутри, сохраняя его свежим значительно дольше обычного срока.
Главное преимущество метода в том, что после такой обработки яйца можно использовать точно так же, как свежие: варить, жарить, добавлять в выпечку.
Как законсервировать яйца известью
Для консервации подходят только свежие яйца без трещин на скорлупе. Даже маленькое повреждение испортит весь процесс.
- Яйца аккуратно сложить в трехлитровую банку.
- В полутора литрах воды растворить 3 столовые ложки гашеной извести.
- Полученным раствором медленно залить яйца так, чтобы жидкость покрывала их минимум на 5 см выше верхнего слоя.
- Банку закрыть обычной крышкой для консервации и убирать в подвал или другое прохладное темное место.
Перед использованием консервированные яйца необходимо тщательно промыть под водой, чтобы удалить остатки извести.
При правильном хранении желток и белок таких яиц долго держат форму, хотя желток со временем может немного растекаться. Постороннего запаха у яиц при этом быть не должно. Единственная особенность — при варке скорлупа у таких яиц часто трескается, поэтому варить их лучше с добавлением соли в воду.
На что обратить внимание
- Работать с гашеной известью нужно аккуратно. Это мелкодисперсный порошок, который раздражает дыхательные пути при вдыхании и сушит кожу при контакте, поэтому смешивать раствор стоит в одноразовых водонепроницаемых перчатках.
- Емкости и посуду для раствора нельзя брать алюминиевые, так как щелочь вступает с этим металлом в реакцию.
- Оставшуюся неиспользованную известь можно смыть в канализацию, но не выливать на землю, так как она способна "сжечь" траву и растения поблизости.