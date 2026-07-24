Не хуже магазинного: как приготовить стиральный порошок своими руками
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Замена покупному средству без вреда для вещей
Все больше людей обращают внимание на состав бытовой химии и ищут более простые и понятные альтернативы привычным средствам. Оказывается, стиральный порошок вовсе не обязательно покупать в магазине — его можно сделать самостоятельно из доступных компонентов. Такой вариант привлекает не только своей экономичностью, но и возможностью контролировать состав без лишних добавок и резких ароматов.
Подробностями поделилось издание Wprost Dom, рассказав, из чего состоит домашний стиральный порошок и как его правильно приготовить.
Рецепт стирального порошка
Для универсального порошка понадобится:
- 400 г кальцинированной соды (карбоната натрия);
- 60 г тертого серого или марсельского мыла;
- при желании — несколько капель эфирного масла для запаха.
Все ингредиенты нужно смешать в одной емкости и хранить в герметичном контейнере. На одну стирку обычно достаточно одной столовой ложки смеси, засыпанной прямо в барабан стиральной машинки. Для сильных загрязнений или жесткой воды дозу можно немного увеличить.
Каждый компонент смеси отвечает за свою задачу, как и в фабричном порошке. Кальцинированная сода смягчает воду и помогает отделять грязь от волокон ткани. Тертое мыло разрыхляет жировые загрязнения. А перкарбонат натрия при контакте с водой выделяет активный кислород, который отбеливает ткань и убирает неприятные запахи. Вместе эти вещества дают вполне рабочую формулу для повседневной стирки хлопка, полотенец и постельного белья.
Что учитывать перед стиркой домашним порошком
- Лучше всего такой порошок показывает себя при стирке при температуре от 30°C и выше.
- Со сложными застарелыми пятнами он справляется хуже, чем специализированные средства с ферментами.
- Для стирки вещей из деликатных тканей самодельный порошок лучше не использовать. Им нужен более щадящий уход.