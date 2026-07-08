Град уже обрушился: какие города Украины накроют ливни и грозы в ближайшее время

Нестабильная погода охватит большую часть страны

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Ряд областей Украины в ближайшие дни окажутся во власти непогоды. Синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Нестабильная погода сохранится сразу в ряде регионов, потому украинцам лучше следить за прогнозами и быть осторожными во время ухудшения погодных условий.

Соответствующий прогноз опубликован на погодном сервисе Ventusky. Синоптики указали, что активный атмосферный фронт принесет осадки и грозы уже с 8 июля. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в центральных, северных и южных областях Украины.

Первые последствия непогоды уже зафиксированы в Днепре. Как рассказали в одном из местных пабликов, город накрыл крупный град.

Также 8 июля ожидаются грозы и дожди в Сумах, Полтаве, Днепре, Кропивницком, Николаеве, Черкассах и Кременчуге.

Прогноз на 8 июля. Скриншот: Ventusky / "Телеграф"

В четверг, 9 июля, дожди и грозы вновь накроют Днепр, Запорожье, Никополь, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Кропивницкий.

Прогноз на 9 июля. Скриншот: Ventusky / "Телеграф"

10 июля стоит ждать осадков и гроз в Харькове и во Львове.

Прогноз на 10 июля. Скриншот: Ventusky / "Телеграф"

В то же время, согласно данным "Укргидрометцентра", 8 июля дожди накроют все области страны, кроме Луганской и Донецкой.

Прогноз на 8 июля. Скриншот: Укргидрометцентр / "Телеграф"

9 июля ситуация повторится — дожди пройдут по всей стране, но обойдут стороной Кропивницкий и Черкассы.

Прогноз на 9 июля. Скриншот: Укргидрометцентр / "Телеграф"

10 июля осадков не предвидится в Киеве и Черкассах. Во всех остальных городах вновь пройдут дожди.

Прогноз на 10 июля. Скриншот: Укргидрометцентр / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уберечься во время грозы. Метеоролог Виталий Шпиг рассказал, что нужно делать в таких ситуациях.