Холодина посреди лета? Синоптики назвали дату, до которой жара в Украину точно не вернется

Вернется ли в Украину аномальная жара этим летом?

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Аномальная жара к середине июля в Украину не вернется, так что в ближайшие дни украинцев ждет комфортная прохлада вместо изнурительного удушья.

Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Наталья Птуха.

Жары до 13 июля не будет

По ее словам, до 8 июля днем будет преобладать +21…+28 градусов, и только на юго-востоке местами возможно до +31 градуса. По предварительным данным, до 13 июля возвращение экстремальной жары не ожидается, а погода будет преимущественно прохладной и комфортной.

В то же время Птуха отмечает, что заглядывать дальше в прогнозах пока рискованно.

"В то же время следует понимать, что детализированные прогнозы с конкретными температурными показателями и распределением осадков имеют высокую достоверность только на 3-5 суток. Прогнозы на 7-10 дней имеют лишь ориентировочный характер, а говорить сейчас о конкретных температурах в конце июля или тем более на весь месяц — невозможно", - объясняет Птуха.

Климатологи обращают внимание на общую тенденцию: из-за изменения климата волны жары в Европе становятся более частыми, длительными и интенсивными. Поэтому новые периоды сильной жары этим летом исключать нельзя, хотя точные сроки и показатели температуры назвать невозможно.

Что рассказал синоптик Постригань

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что атмосферный фронт уже пересекает страну с запада на восток, разделяя теплый атлантический и жаркий тропический воздух.

"Их столкновение приведет к возникновению комплекса опасных погодных явлений: гроз, дождей разной интенсивности, местами града и шквалов 17-22 м/с", — предупредил синоптик.

Неустойчивая погода будет держать страну в напряжении в первой половине 4 июля, а уже на следующий день станет заметно комфортнее.

"В субботу жара отступит, и мы ощутим приятную прохладу: дневная температура снизится до 21-26°", — сообщил Постригань.

По его прогнозу, с 5 июля и в течение всей следующей рабочей недели погоду будет определять ложбина циклона из Скандинавии. Это принесет:

умеренно тёплую, но неустойчивую погоду атлантического происхождения;

кучево-дождевую облачность днем;

кратковременные грозовые дожди местами.

Ночью воздух будет охлаждаться до 12-17 градусов, а днем будет прогреваться до 22-27 градусов.

Что происходит с погодой сейчас

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 4 июля, в большинстве областей пройдут умеренные, а местами сильные дожди с грозами. Ветер усилится до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, а на юге и востоке — до 26-31 градуса.

Актуальная карта погодного сервиса Windy показывает, как неравномерно сейчас распределено тепло в регионе. В Киеве воздух прогрелся до 22 градусов, во Львове — до 19, а в белорусском Бресте — только до 17. На юго-востоке жара все еще держится: в Днепре и Харькове по 27 градусов.

Между тем, ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что жара отступит лишь на короткое время: в первой декаде июля температура снизится на 5-7 градусов, но уже после 7 июля в Украину придет новая волна тепла из Западной Европы.