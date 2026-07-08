Град уже обрушився: які міста України накриють зливи та грози найближчим часом
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Нестабільна погода охопить більшу частину країни
Низка областей України найближчими днями опиниться у владі негоди. Синоптики попереджають про зливи та грози. Нестабільна погода збережеться одразу у низці регіонів, тому українцям краще стежити за прогнозами та бути обережними під час погіршення погодних умов.
Відповідний прогноз опубліковано на погодному сервісі Ventusky. Синоптики зазначили, що активний атмосферний фронт принесе опади та грози вже з 8 липня. Найбільш складні погодні умови очікуються у центральних, північних та південних областях України.
Перші наслідки негоди вже зафіксовано у Дніпрі. Як розповіли в одному з місцевих пабліків, місто накрило великий град.
Також 8 липня очікуються грози та дощі у Сумах, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Миколаєві, Черкасах та Кременчуці.
У четвер, 9 липня, дощі та грози знову накриють Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Кропивницький.
10 липня варто чекати опадів та гроз у Харкові та у Львові.
Водночас, за даними "Укргідрометцентру", 8 липня дощі накриють усі області країни, окрім Луганської та Донецької.
9 липня ситуація повториться – дощі пройдуть по всій країні, але обійдуть стороною Кропивницький та Черкаси.
10 липня опадів не передбачається у Києві та Черкасах. У решті міст знову пройдуть дощі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уберегтися під час грози. Метеоролог Віталій Шпиг розповів, що треба робити у таких ситуаціях.