Град уже обрушився: які міста України накриють зливи та грози найближчим часом

Нестабільна погода охопить більшу частину країни

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Низка областей України найближчими днями опиниться у владі негоди. Синоптики попереджають про зливи та грози. Нестабільна погода збережеться одразу у низці регіонів, тому українцям краще стежити за прогнозами та бути обережними під час погіршення погодних умов.

Відповідний прогноз опубліковано на погодному сервісі Ventusky. Синоптики зазначили, що активний атмосферний фронт принесе опади та грози вже з 8 липня. Найбільш складні погодні умови очікуються у центральних, північних та південних областях України.

Перші наслідки негоди вже зафіксовано у Дніпрі. Як розповіли в одному з місцевих пабліків, місто накрило великий град.

Також 8 липня очікуються грози та дощі у Сумах, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Миколаєві, Черкасах та Кременчуці.

Прогноз на 8 липня. Скріншот: Ventusky/ "Телеграф"

У четвер, 9 липня, дощі та грози знову накриють Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Кропивницький.

Прогноз на 9 липня. Скріншот: Ventusky/"Телеграф"

10 липня варто чекати опадів та гроз у Харкові та у Львові.

Прогноз на 10 липня. Скріншот: Ventusky/"Телеграф"

Водночас, за даними "Укргідрометцентру", 8 липня дощі накриють усі області країни, окрім Луганської та Донецької.

Прогноз на 8 липня. Скріншот: Укргідрометцентр/"Телеграф"

9 липня ситуація повториться – дощі пройдуть по всій країні, але обійдуть стороною Кропивницький та Черкаси.

Прогноз на 9 липня. Скріншот: Укргідрометцентр/"Телеграф"

10 липня опадів не передбачається у Києві та Черкасах. У решті міст знову пройдуть дощі.

Прогноз на 10 липня. Скріншот: Укргідрометцентр/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уберегтися під час грози. Метеоролог Віталій Шпиг розповів, що треба робити у таких ситуаціях.