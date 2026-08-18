Россия может пойти в новое наступление к годовщине вторжения (карта)

В разведке назвали главное условие

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Россия пока не готова наступать на север Украины — все зависит от мобилизации в стране-агрессоре после выборов. Пока для этого нет войск и признаков готовности к наступлению. Соответствующие условия могут появиться зимой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадимом Скибицким. По его словам, при проведении мобилизации появятся соответствующие признаки. Он напомнил о предварительных волнах частичной мобилизации, когда после них боеспособные подразделения россиян появлялись зимой. Так может произойти и в этот раз.

Если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации – они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Вадимом Скибицким, заместитель начальника ГУР МО

Он также напомнил о любви российского президента Владимира Путина к символическим датам, одна из которых — начало полномасштабного вторжения 24.02.2022: "Это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь путина к символическим датам".

Однако Скибицкий акцентирует все графики выстраиваются в зависимости от того будет ли мобилизация в России и в каком объеме. Что касается операций с севера в 2026 году, заместитель начальника ГУР придерживается мнения, что это теоретически возможно, однако признаков подготовки нет, как и соответствующих войск.

Откуда и куда могут наступать россияне

Север Украины граничит с Беларусью (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, част. Черниговская) и Россией (Черниговская, Сумская, другие области — более восточные). Если Россия решит атаковать со своей территории север Украины, это наступление из Курской или Брянской области на Сумщину и Черниговщину. Если же с учетом Беларуси, то линия фронта может быть значительно больше.

Карта, где Россия может атаковать Украину с севера/"Телеграф" на базе карты DeepState

В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские войска смогли подобраться в Киев, ведь атаковали еще и с территории Беларуси. Пока признаков повторения подобного нет, однако потенциально, в зоне риска Черниговщина, говорил секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от Киева и до Сумщины строят линию обороны. Основная цель – остановить Россию на этом направлении при необходимости и не дать создать буферную зону.