Никаких фото за много лет: что известно о старшей дочери Зеленского, которую он тщательно скрывает

Сейчас Александре 21 год

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Старшая дочь президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской Александра отметила свой день рождения. В отличие от многих детей известных политиков, она не ведет публичной жизни и не делится подробностями о себе в соцсетях.

"Телеграф" рассказывает, что сейчас известно об Александре Зеленской и чем она занимается. Украинцы помнят ее совсем маленькой.

Александра родилась 15 июля 2004 года. Она снималась вместе с отцом в фильме "8 новых свиданий", а также принимала участие в шоу "Рассмеши комика. Дети", где в свое время одержала победу.

Известно, что Александра училась в элитной Новопечерской школе в Киеве. Высшее образование Александра получала в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юридическом факультете.

Недавно Владимир Зеленский впервые за долгое время рассказал о дочери в интервью телеведущей Алле Мазур. Президент сообщил, что в этом году Александра завершила обучение на бакалаврате и успешно сдала выпускные экзамены.

Владимир и Елена Зеленская с детьми. Фото: nstagram.com/olenazelenska_official

По его словам, она планирует продолжить образование, однако окончательное решение по поступлению в магистратуру будет приниматься самостоятельно. Глава государства сообщил, что для него принципиально важно, чтобы дочь получала образование именно в Украине. Он рассказал, что Александра не уехала за границу и, как миллионы украинцев, живет в условиях полномасштабной войны, во время воздушных тревог спускается до укрытия.

Александра Зеленская в детстве. Фото из сети

По словам президента, с годами дочь очень изменилась, стала более взрослой и имеет собственный взгляд на многие важные темы. Несмотря на очень насыщенный график, они поддерживают постоянную связь и регулярно общаются, даже если это происходит только в формате сообщений.

Елена Зеленская с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В отличие от многих детей известных политиков или знаменитостей, Александр не ведет открытых страниц в популярных социальных сетях. По крайней мере, официальных аккаунтов, подтверждающих ее личность, в публичном доступе нет.

Владимир Зеленский с дочерью. Фото: 1+1

Также уже несколько лет практически не появляются ее новые фотографии. Семья Зеленских сознательно оберегает конфиденциальность детей, особенно после начала полномасштабного вторжения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась Елена Зеленская за семь лет в статусе первой леди Украины. Сначала у нее была мягкая улыбка, а теперь – железный взгляд.