Жодного фото за багато років: що відомо про старшу доньку Зеленського, яку він ретельно приховує

Зараз Олександрі 21 рік

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Старша донька президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської Олександра відсвяткувала свій день народження. На відміну від багатьох дітей відомих політиків, вона не веде публічного життя і не ділиться подробицями про себе в соцмережах.

"Телеграф" розповідає, що зараз відомо про Олександру Зеленську та чим вона займається. Українці пам'ятають її ще зовсім маленькою.

Олександра народилася 15 липня 2004 року. Вона знімалася разом із батьком у фільмі "8 нових побачень", а також брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти", де свого часу здобула перемогу.

Відомо, що Олександра навчалася в елітній Новопечерській школі в Києві. Вищу освіту Олександра здобувала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті.

Нещодавно Володимир Зеленський вперше за тривалий час розповів про доньку в інтерв'ю телеведучій Аллі Мазур. Президент повідомив, що цього року Олександра завершила навчання на бакалавраті та успішно склала випускні іспити.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми. Фото: nstagram.com/olenazelenska_official

За його словами, вона планує продовжити освіту, однак остаточне рішення щодо вступу до магістратури ухвалюватиме самостійно. Глава держави повідомив, що для нього принципово важливо, аби донька здобувала освіту саме в Україні. Він розповів, що Олександра не виїхала за кордон і, як мільйони українців, живе в умовах повномасштабної війни, під час повітряних тривог спускається до укриття.

Олександра Зеленська у дитинстві. Фото з мережі

За словами президента, з роками донька дуже змінилася, стала більш дорослою та має власний погляд на багато важливих тем. Попри надзвичайно насичений графік, вони підтримують постійний зв'язок і регулярно спілкуються, навіть якщо це відбувається лише у форматі повідомлень.

Олена Зеленська з донькою Олександрою. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На відміну від багатьох дітей відомих політиків чи знаменитостей, Олександра не веде відкритих сторінок у популярних соціальних мережах. Принаймні офіційних акаунтів, які підтверджували б її особу, у публічному доступі немає.

Володимир Зеленський із донькою. Фото: 1+1

Так само вже кілька років практично не з'являються її нові фотографії. Родина Зеленських свідомо оберігає приватність дітей, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася Олена Зеленська за сім років у статусі першої леді України. Спочатку у неї була м'яка посмішка, а тепер — залізний погляд.