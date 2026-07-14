У Зеленского ответили, почему санкции против Березы не должны удивлять

Подобные меры соответствуют мировой практике

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Санкции против бывшего народного депутата Борислава Березы укладываются в общую логику противодействия информационным угрозам. Российская и пророссийская пропаганда получает жесткую оценку также и на международной арене.

Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал в интервью "Телеграфу": "Китай партнер Украины, но…": уполномоченный по санкциям о деталях в российских дронах, проблемах Кремля и Березу".

"Мы последовательно не можем комментировать какие-либо отдельные санкционные решения. В конце концов ни одна страна таких вещей не объясняет. Единственное, что здесь можно сказать, что российская и пророссийская пропаганда получает должную оценку. И не только в Украине. Мы видим, что применяют санкции в отношении российских и пророссийских пропагандистов в других странах. И мне искренне удивительно, почему это вызывает удивление", — сказал он.

По словам Власюка, закон "О санкциях", принятый в 2014 году, предусматривает возможность применения санкций к гражданам Украины. При этом он добавил, что санкции с отношении своих граждан применяют в разных странах. И почти всегда это, так или иначе, санкции за деятельность, связанную с пророссийской пропагандой.

"Поэтому я не совсем понимаю некоторые комментарии о якобы неконституционности применения санкций к гражданам Украины. Если бы это было неконституционно, я думаю, что Конституционный Суд уже давно бы дал соответствующую оценку. Тем более, что закон 2014-го года в этой части абсолютно не менялся. И санкции в отношении граждан Украины начиная с 2014 года применялись сотнями", — подытожил он.

Владислав Власюк

Для понимания ситуации:

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента. Санкции введены против 14 граждан РФ, в частности пропагандистов Максима Калашникова, Ильи Туманова, Германа Садулаева, а также депутата Московской думы Марии Киселевой. Единственный гражданин Украины, попавший под ограничения – Борислав Береза.

Что известно о Бориславе Березе

Борислав Береза – народный депутат Украины VIII созыва. Имеет диплом Киевского национального торгово-экономического университета.

Гражданин Украины, а согласно данным журналистских расследований, также может иметь гражданство Израиля. В 1991-1993 годах Береза жил в Израиле.

Широко известным Береза стал во времена Революции Достоинства в 2014 году. Тогда он был спикером партии "Правый сектор".

В 2014 году прошел в парламент по округу №213 (Деснянский район, г. Киев) как беспартийный самовыдвиженец. Был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции.

В 2015 году баллотировался на должность Киевского городского головы от "Партии решительных граждан", даже прошел во второй тур голосования.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 213 округу (Деснянский район города Киева) как беспартийный самовыдвиженец. Однако не прошел.

Борислав Береза

По сообщению информационного агентства УНИАН, 25 марта 2024 года Береза покинул территорию Украины, пешком пересек границу с Украиной через молдавский участок границы в пункте Старокозаче.

После начала полномасштабного вторжения Береза присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Однако уже в сентябре 2022 года он официально уволился со службы в ВСУ из-за здоровья.

В то же время в 2022 году ТЦК ему дважды пытались вручить повестку. В обоих случаях Береза звонил своему адвокату и вызвал полицию. Впоследствии в присутствии понятых он повестку все же получил, но в ТЦК не пришел.

В августе 2024 года в Нацполицию поступили документы на розыск Березы из-за его уклонения от военной службы. Сообщалось, что в марте 2024 года он уехал из Украины, пешком пересек границу с Молдовой. Согласно данным журналистских расследований, с тех пор он не возвращался в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержали после его поездки в Испанию.