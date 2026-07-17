Зачистка границы на Харьковщине: бойцы полка "Скеля" отразили атаки оккупантов возле Казачьей Лопани (видео)

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Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" успешно ликвидировали попытку инфильтрации российских войск через государственную границу в районе поселка Казачья Лопань и полностью зачистили участок вблизи населенного пункта Гранов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

После выполнения задания командир 4-го штурмового батальона с позывным "Крапива" лично возглавил эвакуационную мотогруппу.

Поскольку использование тяжелой бронетехники в условиях плотной работы вражеских беспилотников было слишком рискованным, комбат на мотоцикле и бойцы на квадроциклах оперативно выдвинулись на передовые рубежи и успешно вывезли штурмовую группу.