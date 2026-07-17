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Зачистка кордону на Харківщині: бійці полку "Скеля" відбили атаки окупантів біля Козачої Лопані (відео)

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 17 липня 2026, 17:26
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграф"

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Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" успішно ліквідували спробу інфільтрації російських військ через державний кордон у районі селища Козача Лопань та повністю зачистили ділянку поблизу населеного пункту Гранів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики утримували передові позиції протягом 18 днів.

Після виконання завдання командир 4-го штурмового батальйону з позивним "Крапива" особисто очолив евакуаційну мотогрупу.

Оскільки використання важкої бронетехніки в умовах щільної роботи ворожих безпілотників було надто ризикованим, комбат на мотоциклі та його бійці на квадроциклах оперативно висунулися на передові рубежі й успішно вивезли штурмову групу.

Козача Лопань на карті
Козача Лопань на карті
Теги:
#Скеля