От 10 тысяч и до... Сколько выплатили за год жильцам разрушенного обстрелом дома в Киеве
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Редакция получила официальные данные о финансовой поддержке
Близится годовщина атаки по дому на улице Василия Кучера, 2А в Святошинском районе Киева, где были полностью уничтожены десятки квартир. Как стало известно, после этой трагедии город выдал жилищные сертификаты на миллионы гривен и пострадавшие получили несколько видов материальной помощи.
"Телеграф" направил запросы в Департамент социальной и ветеранской политики Киевского горсовета и Святошинскую районную государственную администрацию, чтобы более детально выяснить, какую конкретно помощь получили жители дома, какую компенсацию выплатили. В частности, мы поинтересовались о количестве семей, потерявших жилье, числе выданных жилищных сертификатов, приобретенных помещений, общей стоимости компенсаций и размере материальной помощи пострадавшим.
Сколько денег выплатили киевлянам
Как сообщили "Телеграфу" в Департаменте в официальном ответе на запрос, в соответствии с городской целевой программой "Турбота. Назустріч киянам" на 2025 – 2027 годы, киевлянам предоставили одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 000 гривен. Департаментом произведена выплата 162 лицам на общую сумму 1 620 000,00 грн.
В Святошинской районной государственной администрации сообщают аналогичные данные. Департаментом социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевского городского совета оказывается помощь для лиц, жилье которых повреждено, в размере 10,0 тыс. грн. Специалистами управления социальной и ветеранской политики Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации проработано 162 заявления от жильцов дома.
40 тысяч гривен — помощь тем, кто был вынужден временно отселиться. Эта выплата предназначена жителям, которым пришлось покинуть жилье из-за его повреждения или разрушения.
По данным Департамента:
- выплаты получили 49 человек;
- общая сумма — 1 млн 960 тыс. грн.
Святошинская РГА также сообщила, что по этому адресу было обработано 49 заявлений от пострадавших жителей.
Ежемесячная помощь по 20 тысяч гривен (сроком не более 12 месяцев) — данная поддержка предоставляется киевлянам, которые были вынуждены временно отселиться.
По информации департамента:
- Департамент производит выплату 41 лицу;
- общая сумма помощи составляет 9 млн 840 тыс. грн.
Выходит, что за год каждый получит по 240 тысяч гривен.
Сколько квартир уничтожено
В Святошинской РГА сообщают, что в результате ракетно-дроновой атаки по жилому дому на ул. Василия Кучера, 2-А полностью уничтожено 54 квартиры.
В рамках реализации программы "Відновлення" владельцам уничтоженного жилья предоставлено 60 жилищных сертификатов на компенсацию за уничтоженные объекты недвижимого имущества.
Общая стоимость приобретенного жилья и выданных жилых сертификатов составляет 117 123 667 гривен.
История атаки по дому в Киеве
В ночь на 31 июля 2025 года Россия совершила удар по Киеву, применяя ракеты и дроны. В том числе, враг бил крылатыми ракетами "Искандер-К".
Одним из самых разрушительных последствий стало попадание в многоэтажный жилой дом по ул. Василия Кучера, 2А в Святошинском районе.
В здании был разрушен подъезд, спасатели проводили поисково-спасательные работы под завалами. В результате погиб 31 человек, среди которых пятеро детей. Младшему погибшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них – дети.
Отметим, что внешне часть помещений сохранилась. В разрушенном подъезде установили металлические подпорные конструкции между этажами, окна заколотили плитами ДСП. Но в то же время новые оконные рамы, например, пока не устанавливают т восстановительные работы не проводят.
Напротив поврежденного подъезда жители обустроили импровизированный мемориал в память о погибших соседях. На нем указаны номера квартир, где во время атаки погибли люди — некоторые семьи погибли полностью.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля, Россия массированно атаковала Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. Есть попадания в жилые дома, погибшие и пострадавшие.