От 10 тысяч и до... Сколько выплатили за год жильцам разрушенного обстрелом дома в Киеве

Редакция получила официальные данные о финансовой поддержке

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Близится годовщина атаки по дому на улице Василия Кучера, 2А в Святошинском районе Киева, где были полностью уничтожены десятки квартир. Как стало известно, после этой трагедии город выдал жилищные сертификаты на миллионы гривен и пострадавшие получили несколько видов материальной помощи.

"Телеграф" направил запросы в Департамент социальной и ветеранской политики Киевского горсовета и Святошинскую районную государственную администрацию, чтобы более детально выяснить, какую конкретно помощь получили жители дома, какую компенсацию выплатили. В частности, мы поинтересовались о количестве семей, потерявших жилье, числе выданных жилищных сертификатов, приобретенных помещений, общей стоимости компенсаций и размере материальной помощи пострадавшим.

Сколько денег выплатили киевлянам

Как сообщили "Телеграфу" в Департаменте в официальном ответе на запрос, в соответствии с городской целевой программой "Турбота. Назустріч киянам" на 2025 – 2027 годы, киевлянам предоставили одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 000 гривен. Департаментом произведена выплата 162 лицам на общую сумму 1 620 000,00 грн.

В Святошинской районной государственной администрации сообщают аналогичные данные. Департаментом социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевского городского совета оказывается помощь для лиц, жилье которых повреждено, в размере 10,0 тыс. грн. Специалистами управления социальной и ветеранской политики Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации проработано 162 заявления от жильцов дома.

40 тысяч гривен — помощь тем, кто был вынужден временно отселиться. Эта выплата предназначена жителям, которым пришлось покинуть жилье из-за его повреждения или разрушения.

Официальный ответ Департамента социальной и ветеранской политики Киевского горсовета для "Телеграфа"

По данным Департамента:

выплаты получили 49 человек ;

; общая сумма — 1 млн 960 тыс. грн.

Святошинская РГА также сообщила, что по этому адресу было обработано 49 заявлений от пострадавших жителей.

Ответ Святошинской районной государственной администрации для "Телеграфа"

Ежемесячная помощь по 20 тысяч гривен (сроком не более 12 месяцев) — данная поддержка предоставляется киевлянам, которые были вынуждены временно отселиться.

По информации департамента:

Департамент производит выплату 41 лицу ;

; общая сумма помощи составляет 9 млн 840 тыс. грн.

Выходит, что за год каждый получит по 240 тысяч гривен.

Выплаты жителям разрушенного дома. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сколько квартир уничтожено

В Святошинской РГА сообщают, что в результате ракетно-дроновой атаки по жилому дому на ул. Василия Кучера, 2-А полностью уничтожено 54 квартиры.

В рамках реализации программы "Відновлення" владельцам уничтоженного жилья предоставлено 60 жилищных сертификатов на компенсацию за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Ответ Святошинской районной государственной администрации для "Телеграфа"

Общая стоимость приобретенного жилья и выданных жилых сертификатов составляет 117 123 667 гривен.

Сколько квартир уничтожено в доме по улице Василия Кучера, 2А. Инфографика: "Телеграф"

История атаки по дому в Киеве

В ночь на 31 июля 2025 года Россия совершила удар по Киеву, применяя ракеты и дроны. В том числе, враг бил крылатыми ракетами "Искандер-К".

Одним из самых разрушительных последствий стало попадание в многоэтажный жилой дом по ул. Василия Кучера, 2А в Святошинском районе.

Разрушенный дом по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

В здании был разрушен подъезд, спасатели проводили поисково-спасательные работы под завалами. В результате погиб 31 человек, среди которых пятеро детей. Младшему погибшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них – дети.

Разрушенный дом по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Разрушенный дом по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Отметим, что внешне часть помещений сохранилась. В разрушенном подъезде установили металлические подпорные конструкции между этажами, окна заколотили плитами ДСП. Но в то же время новые оконные рамы, например, пока не устанавливают т восстановительные работы не проводят.

Разрушенный дом по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Напротив поврежденного подъезда жители обустроили импровизированный мемориал в память о погибших соседях. На нем указаны номера квартир, где во время атаки погибли люди — некоторые семьи погибли полностью.

Мемориал возле разрушенного дома по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Мемориал возле разрушенного дома по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Мемориал возле разрушенного дома по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Мемориал возле разрушенного дома по улице Василия Кучера, 2А. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля, Россия массированно атаковала Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. Есть попадания в жилые дома, погибшие и пострадавшие.