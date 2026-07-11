Стеклянное месиво, огромная воронка и пожары по городу. Как выглядит Киев после атаки (репортаж Яна Доброносова)

Пострадали 10 человек

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Дарницкий район Киева пострадал от российской атаки баллистическими ракетами в ночь на субботу, 11 июля. После попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший последствия очередной вражеской атаки. Посреди дороги – большая воронка, повреждены зоомагазин, аптека и другие здания.

Враг ударил прямо посреди города. Фото: Ян Доброносов

В дорожном покрытии образовалась огромная воронка. Фото: Ян Доброносов

На месте работают коммунальщики. Фото: Ян Доброносов

Люди быстро взялись за уборку. Фото: Ян Доброносов

Поврежден зоомагазин. Фото: Ян Доброносов

Горела электрощитовая светофора. Фото: Ян Доброносов

Выбито много остекления. Фото: Ян Доброносов

Место атаки усыпано битым стеклом. Фото: Ян Доброносов

Вылетело много окон. Фото: Ян Доброносов

В близлежащих жилых домах выбиты окна, пожар уже ликвидирован, сообщили в ГСЧС. Уже с утра люди убирают обломки и стекло, продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

В целом от обстрела в ночь на субботу есть последствия в четырех районах столицы. Кроме Дарницкого затронули также Днепровский (пожар на территории нежилой застройки), Святошинский (попадание в нежилое здание) и Соломенский район, где возник пожар в трехэтажном офисном здании. По данным ГСЧС, пострадали десять человек, среди которых ребенок.

Как сообщал "Телеграф", 8 июля Киев атаковали российские реактивные дроны. Погиб человек, еще восемь пострадали. Дроны упали рядом с газораспределительной станцией и рынком в Деснянском районе столицы. На месте происшествий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.