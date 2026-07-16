Сигареты подешевеют, но не везде: в Украине хотят изменить правила продажи табака

Предприниматели хотят самостоятельно устанавливать цены на табачные изделия

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На официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию с требованием упразднить обязательную минимальную торговую наценку в размере 5% на табачные изделия. Автор обращения просит правительство предоставить предпринимателям право самостоятельно определять розничные цены на сигареты.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на соответствующую петицию №41/010330-26эп.

Если инициативу поддержат, правила продаж существенно изменятся

Почему малый бизнес бьет тревогу?

По словам автора петиции, для многих мелких предпринимателей реализация табачных изделий сегодня стала практически невыгодной. Фиксированная наценка в 5% не покрывает реальные затраты на содержание торговой точки.

Весь полученный доход от продажи сигарет предприниматели вынуждены тратить на:

оплату дорогостоящей лицензии на право розничной торговли табаком;

уплату налогов и аренду помещений;

заработную плату наемным работникам;

прочие операционные расходы.

В результате значительная часть представителей малого бизнеса фактически не получает чистую прибыль от этого товара или вообще вынуждена работать в убыток, чтобы просто удержать покупателя.

"Предоставление возможности самостоятельно устанавливать розничные цены будет способствовать развитию малого бизнеса, повышению конкуренции и позволит предпринимателям более эффективно вести свою деятельность, не нарушая требований законодательства по налогообложению и лицензированию", — говорится в тексте обращения.

Что именно требуют от правительства?

В петиции Кабинет Министров Украины призывают:

Немедленно рассмотреть вопрос об отмене обязательной 5-процентной минимальной наценки.

Внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую и налоговую политику в сфере торговли подакцизными товарами.

Разрешить рынку самостоятельно регулировать стоимость в пределах действующего законодательства.

Сколько осталось времени?

Сбор подписей под петицией стартовал 15 июля 2026 года. Для того, чтобы правительство рассмотрело это обращение и вынесло официальное решение, инициатива должна собрать 25 000 голосов. До конца голосования у предпринимателей и граждан остается 91 день.

Как это повлияет на цены и кошельки курильщиков?

Если Кабмин поддержит инициативу, жесткое регулирование стоимости уйдет в прошлое, а ценообразование станет свободным (но в пределах Максимальной розничной цены – МРЦ, устанавливаемой производителем). На практике это может привести к двум противоположным сценариям на рынке:

В супермаркетах и больших сетях сигареты могут подешеветь. Крупные игроки рынка, зарабатывающие на огромных объемах продаж, смогут снижать розничную наценку даже ниже нынешних 5%, чтобы привлечь больше покупателей. Для потребителей в больших городах это может означать легкое понижение стоимости пачки. В мелких киосках и магазинах возле дома цены могут вырасти. Малые предприниматели, работающие сейчас в убыток, получат право законно поднять розничную цену (но не выше МРЦ). Это позволит им окупать лицензии и аренду, но покупателям в таких точках придется платить больше.

Таким образом, отмена нормы усилит конкуренцию: табачные изделия перестанут стоить повсюду одинаково, а покупатели будут выбирать, где им выгоднее отовариваться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько нужно отказаться от сигарет, чтобы уехать летом в Карпаты.