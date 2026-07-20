Лезли в тыл, а оказались в плену: 225 ОШП показал десятки российских военнопленных (видео)

Украинские воины регулярно берут пленных на поле боя

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Бойцы 225-го отдельного штурмового полка произвели зачистку от инфильтрированных групп противника на нескольких участках фронта. В результате 64 российских военнослужащих пополнили ряды пленных и ожидают дальнейших обменов.

Как рассказали в пресс-службе ОШП, наши бойцы проводили операции в районах Терноватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижовки. Россияне пытались проникнуть в украинский тыл, чтобы сделать пропагандистам видимость успеха армии РФ на фронте.

В беседе с представителями украинского подразделения оккупанты признаются, что должны были искать экипажи беспилотников, собирать разведывательные данные, а также устанавливать российские флаги и фиксировать их на фото и видео для создания пропаганды о якобы захваченных населенных пунктах. Также военные пленники признаются, что 225-м отдельным штурмовым полком их фактически пугали — приказывали в бой не вступать, всячески обходить и предупреждали, мол, там все хорошо обучены и подготовлены, в плен врагов не берут.

При этом некоторые россияне говорят, что именно украинские военные их спасали — вытаскивали из-под завалов, когда позиции атаковали дронами, оказывали необходимую медицинскую помощь. Все пленники получают регулярное питание и содержатся в нормальных условиях в соответствии с Женевской конвенцией. Применение физической силы к ним со стороны бойцов ВСУ отрицают.

"64 оккупанта пополнили обменный фонд Украины. 225 отдельный штурмовой полк продолжает работать", — отчитались в 225-м ОШП.