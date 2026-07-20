Лізли в тил, а опинилися в полоні: 225 ОШП показав десятки російських військовополонених (відео)

Українські воїни регулярно беруть полонених на полі бою

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Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника на кількох ділянках фронту. В результаті 64 російських військовослужбовців поповнили ряди полонених і очікують на подальші обміни.

Як розповіли у пресслужбі ОШП, наші бійці проводили операції в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки. Росіяни намагалися проникнути в український тил, аби зробити для пропагандистів видимість успіху армії РФ на фронті.

У бесіді із представниками українського підрозділу окупанти зізнаються, що мали шукати екіпажі безпілотників, збирати розвідувальні дані, а також встановлювати російські прапори і фіксувати їх на фото та відео для створення пропаганди про начебто захоплені населені пункти. Також військовполонені зізнаються, що 225-м окремим штурмовим полком їх фактично лякали — наказували у бій не вступати, всіляко обходити і попереджали, мовляв, там всі гарно навчені й підготовані, у полон ворогів не беруть.

При цьому окремі росіяни стверджують, що саме українські військові їх рятували — витягували з-під завалів, коли позиції атакували дронами, надавали необхідну медичну допомогу тощо. Всі полонені отримують регулярне харчування і утримуються в нормальних умовах відповідно до Женевської конвенції. Застосування фізичної сили до них з боку бійців ЗСУ заперечують.

"64 окупанти поповнили обмінний фонд України. 225 окремий штурмовий полк продовжує працювати", — відзвітували у 225-му ОШП.