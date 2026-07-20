В "АТБ" не хватило 5 гривен? Можно ли занести деньги позже

Работник магазина рассказал о правилах на этот случай

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" нельзя занести деньги позже, если вам не хватило на покупку. Даже если речь идет всего о 5 гривнах, а вы ходите в этот супермаркет каждый день и вас там хорошо знают.

Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", сумма в кассе всегда должна четко соответствовать общей стоимости проданного товара. Дело не в доверии или недоверии покупателям, просто в любой момент может прийти налоговая для пересчета кассы.

Что в "АТБ" можно получить бесплатно

Хотя в этом случае правила супермаркета жесткие, в целом сеть лояльна своим клиентам. Например, можно бесплатно получить лед для напитков. В других супермаркетах его только продают.

Кроме того, в "АТБ" можно без денег получить питьевую воду. Как это сделать, рассказал сотрудник сети.

Также в "АТБ" есть возможность, о которой знают не все. В магазинах сети покупатели могут воспользоваться туалетом. Для этого следует обратиться с просьбой к персоналу.

Ранее "Телеграф" писал о способах сэкономить на покупках в "АТБ". Существует не менее шести способов тратить меньше. Их можно использовать отдельно или в комплексе.