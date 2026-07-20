Самый большой в Украине "АТБ" занимает площадь трех баскетбольных полей. Где работает и как выглядит (фото)

Всего в Украине более 1300 "АТБшек"

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Самый большой по площади "АТБ" в Украине расположен в городе Одесса. Супермаркет площадью более тысячи квадратных метров обслуживает покупателей уже семь лет.

Об этом рассказали в блоге "Одесский Отзыв" в соцсети "Threads". Магазин расположен по адресу улица Академика Королева, 15 и занимает площадь 1 173 квадратных метра – как три баскетбольных площадки, или четверть футбольного поля.

Самый большой "АТБ" Украины. Фото: threads.com/@odeskyi.vidhuk

Он является самым большим супермаркетом "АТБ" в Украине. Магазин был открыт в феврале 2021 года в здании, где до этого работал супермаркет "BILLA".

В течение 2025 года в Украине открылось 67 новых "АТБ". По состоянию на январь 2026-го общее количество магазинов сети составило 1 319.

"АТБ" тестирует новый формат магазинов — что известно

На днях, 15 июля, сеть открыла экспериментальный магазин нового формата в Киеве на улице Машиностроительная, 27. Это "маленький магазин возле дома" с меньшей торговой площадью и в новом цвете: в дизайне преобладают светло-серые тона.

В нем будут кофе-поинты, свежая выпечка и хот-доги, пицца и кассы самообслуживания. Также будет работать "гастрорыночек" со свежим мясом и курятиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особых "АТБ", которые есть только в двух городах Украины. В чем их преимущество и как выглядят.