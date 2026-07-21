Переписывают имущество на родственников. В Украине требуют жестких проверок очередей на жилье и не только

Предлагают инспектировать реальное имущество военных, претендующих на государственное жилье

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В Украине предлагают ввести строгие проверки имущественного положения военнослужащих и их бывших жен, самостоятельно воспитывающих их общих малолетних детей. Цель инспектирования — предотвратить схемы со скрытой недвижимостью.

В чем проблема

Соответствующую петицию №41/010363-26эп на сайте Кабмина опубликовала Людмила Тиха. Как известно, после расторжения брака женщина автоматически теряет статус члена семьи военнослужащего. Она также теряет право на жилищные гарантии, льготы и государственную помощь. Однако в большинстве случаев общие дети остаются именно с матерями.

Злоупотребления с очередями на жилье

Отдельное внимание автор предложения обращает еще на одну проблему. По ее словам, есть злоупотребления во время пребывания военных на квартирном учете и получения государственных жилищных компенсаций.

"Существуют случаи, когда недвижимое имущество оформляется на близких родственников, что усложняет защиту имущественных прав детей и бывших членов семьи и создает риски неправомерного получения государственных жилищных гарантий. Государство должно поддерживать не только военнослужащих, но и их детей, которые не должны терять право на надлежащий уровень жизни из-за расторжения брака родителей", — говорится в петиции.

Что делать

Автор обращения предлагает путь решения проблемы. По ее мнению, необходимо:

разработать государственную программу обеспечения жильем или денежной компенсацией бывших жен военных, самостоятельно воспитывающих малолетних детей

разрешить таким женщинам и их детям становиться или оставаться на квартирном учете, если ребенок проживает с матерью

ввести проверки имущественного положения военнослужащих, претендующих на государственное жилье, чтобы сделать невозможным сокрытие имущества или его переписывания на родственников

законодательно закрепить, что жилищные права детей военнослужащего не прекращаются из-за развода родителей

Как поддержать предложение

Петиция была зарегистрирована 20 июля. По состоянию на момент публикации материала, ее подписали три человека из 25 000 необходимых подписей. До конца голосования остался 91 день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что срочно нужно проверить владельцам жилья "с 90-х". Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы при продаже и наследовании.